"Das klingt natürlich ganz schrecklich, aber in meiner Erfahrung ist es leider so schrecklich."

Wie beurteilen Sie die Kürzungen der Bundesregierung im Entwicklungsetat?

Jacqueline Flory: Da steigen wir gleich mit einer sehr schwierigen Frage ein, weil ich die Art und Weise, wie Entwicklungshilfe betrieben wird, für relativ wirkungslos halte. Deswegen glaube ich auch, dass diese Kürzungen niemandem schaden, der das Geld wirklich braucht. Das klingt natürlich ganz schrecklich, aber in meiner Erfahrung ist es leider so schrecklich.

Das müssen Sie erklären.

Wir beantragen keine öffentlichen Gelder, sondern sind rein privat von ganz vielen Einzelpersonen, Stiftungen et cetera spendenfinanziert. Denn sobald wir öffentliche Gelder, wie zum Beispiel Entwicklungshilfe-Gelder, beantragen würden, müssten wir diese öffentlichen Gelder auch auf der anderen Seite, also im Libanon und in Syrien, in Absprache mit den dortigen Behörden ausgeben. Das kommt absolut nicht in Frage, weil in beiden Ländern die Regierungen kaum Interesse am Wohlergehen der eigenen Bevölkerung haben, weil beide Regierungen legendär korrupt sind und dieses Geld einfach versickern würde.

Das klingt drastisch, ist es tatsächlich so schlimm?

Eigentlich ist öffentlich bekannt, dass Milliarden von Spendengeldern oder von Fördergeldern für die syrischen Flüchtlinge im Libanon bei der Regierung gelandet und nie weiter geflossen sind. Das fing 2011 bei der UN an, die die libanesische Regierung gefragt hat: Sollen wir jetzt, wo Hunderttausende von Geflüchteten über die Grenze zu euch in den Libanon kommen, es übernehmen, in den Camps Unterricht für die syrischen Kinder zu gewährleisten? Oder sollen wir euch Geld geben, damit ihr sie an den staatlichen Schulen aufnehmt? Eine unfassbar dumme Frage, denn natürlich hat die libanesische Regierung gesagt: Gebt uns Geld, wir kümmern uns, und dann sind Milliarden geflossen. Und kein einziges syrisches Kind war an einer libanesischen Schule.

Als man das dann 2015 überprüft und rausgefunden hat: Oh, das klappt ja gar nicht, hat man auch 2015 nicht gesagt: Okay, Schluss, wir nehmen das jetzt selbst in die Hand, sondern es sind noch mal Milliarden geflossen und man hat gesagt, aber jetzt wirklich, gell. Deshalb ist meine erste Frage, wenn ich Camps besuche, immer: Hattet ihr schon jemals die Möglichkeit, irgendwo zur Schule zu gehen? Und die Antwort ist immer nein. Aber auf dieser Ebene läuft ganz viel Entwicklungshilfe ab. Es ist eben einfach, einen Scheck auszustellen, und man hat einen Verantwortlichen, idealerweise noch einen Minister auf der anderen Seite, der sagt: Ja, alles gut, das mache ich. Und dann unterschreibt man diesen Scheck und ist fertig mit dieser Sache.