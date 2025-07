Kommentar Einsamkeit und Beziehung

"Male Loneliness": Warum Männer vereinsamen – und der Feminismus nicht schuld ist

In sozialen Medien wird von einer "Epidemie männlicher Einsamkeit" gesprochen. Doch liegt das wirklich am Feminismus? Stefanie Hollweck erklärt, warum Frauen höhere Ansprüche haben – und was Männer tun können, statt zu klagen.