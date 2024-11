"Brat" bedeutet wörtlich auf Deutsch übersetzt "Brut", "Balg" oder "Göre". Kann man das Jugendwort also genauso verwenden? Jein. Zwar soll das Wort durchaus für Mädchen und Frauen mit bestimmten Charaktereigenschaften stehen (und damit ist der Ausdruck als "Göre" in diesem Zusammenhang gar nicht so abwegig), trotzdem müssen wir uns hier erst einmal die Entstehung des Trends ansehen.

Trendwort "brat"

Dieser startete am 7. Juni, als die Sängern Charli xcx ihr neues Album "brat" mit schwarzer Schrift auf schleimgrünen Hintergrund als Cover herausgebracht hat und damit den Grundstein für den Sommer 2024 als "brat summer" für viele junge Leute setzte.

In einem Interview beschrieb Charli den Begriff "brat" sinngemäß als ein Mädchen, das einfach ein wenig "messy" also ein wenig chaotisch ist. Das nicht immer nur die schlauesten Dinge sagt und auch mal einen Zusammenbruch hat, aber trotzdem feiert. Laut ihr ist Brat "ehrlich, unverblümt und ein bisschen sprunghaft. Das ist Brat."

Demure vs. brat

Und brat steht nicht nur als Statement für sich, sondern kann durchaus als eine Art Gegenbewegung gesehen werden, denn in den sozialen Medien gibt es seit diesem Jahr auch schon den Trend des "Clean Girl". Damit wird ein Mädchen, oder eher eine Frau umschrieben, die ihr Leben im Griff hat, ordentlich ist, täglich eine Skin-Care-Routine durchführt, öffentlich gepflegt auftritt, sich gewählt ausdrückt und nicht die ganze Nacht Party macht, sondern früh ins Bett geht.

Sie ist dem Trend nach "very demure, very mindful", also sehr sittsam, sehr achtsam.

Ironische Verwendung

Viele machen sich über diesen Trend lustig, benutzen ihn ironisch in Comedy-Videos. Andere sehen es sogar als annähernd gefährlich an, da es tendenziell einen Rückschritt für Frauen, also auch für den Feminismus darstellen könnte, wenn es weiter verfolgt werden würde.

Denn wer als Mädchen diesen Trend komplett mitmachen möchte, also "clean" und "demure" sein möchte, muss sich an Regeln halten, die sich nicht nach 2024 anhören.

Gelten bestimmte Regeln für Frauen?

Frauen müssten sich demnach auf eine bestimmte Weise verhalten, um mehr wert zu sein. In den Club zu gehen wäre für ein Mädchen dann nicht angebracht, genauso wie sich selbstbestimmt freizügiger anzuziehen, ein unaufgeräumtes Zuhause zu haben und laut zu sein (also selbstbewusst seine Meinung zu sagen, mal 'übertrieben' zu sein, laut zu lachen und mehr).

Der Wert einer Frau oder eines Mädchens würde also an ihrem sittsamen Verhalten und Auftreten gemessen – und das erinnert sehr an ein Frauenbild aus dem vergangenen Jahrhundert.

"Brat summer"

Dem entgegen eröffnete Charlie xcx also den sogenannten "brat summer", bei dem sich Mädchen an keine Regeln halten müssen. Ein guter Trend also? Könnte man meinen, denn viele Stars und Medien nahmen den Trend auf, schließen sich der Einstellung an.

Als Kamala Harris – nach Bidens Verkündung, nicht mehr als Präsidentschaftskandidat anzutreten – als neue Kandidatin in den Fokus kam, nahm auch sie sich dem "Brat"-Trend an: Sie wählte das Albumcover als Profilbild und veröffentlichte Videos zum Lied "Apple" von Charlie xcx.

Jugendwort im US-Wahlkamp

Charlie twittert daraufhin sogar "Kamala IS brat" Das Jugendwort spielte also sogar im US-Wahlkampf eine Rolle.

Schlussendlich lässt sich sagen, dass nicht nur der Begriff selbst, sondern auch die Tatsache, dass "brat" vom britischen Wörterbuch zum Jugendwort des Jahres gewählt wurde, ein Statement in viele Richtungen. In der neuen Definition des Wörterbuchs steht er jetzt als selbstbewusste, unabhängige und hedonistische Haltung, sowohl als Selbstakzeptanz als auch Rebellion. Die Einstellung wird damit zum Vorbild von Millionen von Mädchen.