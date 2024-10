"Ich bin 29, Sektenaussteigerin aus einer fundamentalistischen Freikirche und habe 2022 geistlichen Missbrauch erlebt", beschreibt sich die Influencerin und Mediengestalterin Daniela-Marlin Jakobi auf ihrer Webseite selbst.

Jakobi ist seit 2023 Teil des evangelischen Contentnetzwerks yeet und nicht nur auf sämtlichen sozialen Netzwerken aktiv, sondern betreibt auch einen eigenen Podcast sowie einen Blog. Sie spricht offen über ihren Glauben, ihre ADHS-Diagnose, Feminismus und eben auch die Themen Fundamentalismus, Freikirchen, Sekten und geistlichen Missbrauch.

Influencerin Daniela-Marlin Jakobi

Auf Instagram hat Jakobi fast 9.000 Follower*innen, mit ihren Reels erreicht sie in der Spitze mehrere Hunderttausende Menschen. Darin stellt und beantwortet sie Fragen wie "Sind eigentlich alle fundamentalistischen Freikirchen in Wahrheit Sekten?" oder spricht darüber, warum sie ihre Meinung zu Abtreibungen geändert hat.

Ende September produzierte die Influencerin gemeinsam mit der badischen Landeskirche (EKIBA) ein Video, in dem sie Klischees einer fundamentalistischen Christin aufgriff und nachspielte – und polarisierte damit extrem.

Reel über fundamentalistische Christin polarisiert

Über 300 Kommentare finden sich unter dem Reel, darunter viele, die Jakobi bestätigen, aber auch zahlreiche von Personen, die sich angegriffen oder missverstanden fühlen. Auch die EKIBA steht im Zentrum der Kritik.

Doch worum genau geht es?

In der Videobeschreibung kündigen Jakobi und EKIBA an: "Wir wollen, dass Glaube stärkt und nicht unterdrückt. Daher möchten wir über seine extremen Formen aufklären." Dem Text vorangestellt ist ein Warnsymbol-Emoji mit der Überschrift "Vorsicht vor fundamentalistischen (Frei-)Kirchen!"

Im Video selbst ist Jakobi zu sehen, die mit einer Kaffeetasse in der Hand in gespieltem Ernst ein Gespräch simuliert und dabei die Rolle einer Frau einnimmt, die in eine fundamentalistische Freikirche geht: