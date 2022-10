Reformation

Warum in einem niederbayerischen Landkreis schon am 17. Oktober Reformationstag ist

Die gesamte protestantische Christenheit feiert am 31. Oktober den Reformationstag. Die gesamte? Nein, ein Markt im niederbayerischen Landkreis Passau schert aus. In Ortenburg wird bereits am 17. Oktober gefeiert – das steckt dahinter.