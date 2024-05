Die Begegnung mit dem armenischen Bischof des Irak in Bagdad, Oshagan Gulgulian, lässt auf sich warten: Der Osterbesuch eines schiitischen Geistlichen zieht sich hin. Der Mann mit dem weißen Turban und seine Begleiter besichtigen nach dem Gespräch mit dem Bischof noch die Kathedrale.

Bischof Oshagan strahlt Lebensfreude aus und betont seine positiven Erfahrungen mit der Regierung. Sie habe eine Kommission eingerichtet, die dafür sorge, dass die Kirchen ihr Eigentum zurückbekämen, das in der Vergangenheit beschlagnahmt oder enteignet wurde.

Die Sicherheitslage werde nun auch in Bagdad langsam besser, es gebe immer weniger Checkpoints und immer mehr offene Cafés, und in der Stadt werden nun Straßen und Brücken gebaut. Die fast 400 Jahre alte, einst große Gemeinde der Armenier in Bagdad bestand vor allem aus Händlern, von denen fast alle nach Europa, in die USA oder nach Australien emigriert sind. Die Auswanderung und die Assimilation der Gläubigen in der Diaspora bezeichnet der Bischof als "Weißes Massaker". Geblieben sind diejenigen, die – ähnlich wie in anderen Gemeinden zu hören – um das tägliche Brot kämpfen.

Bischof Oshagan ist trotzdem überzeugt: "Wenn hier erst mal Sicherheit herrscht, dann verlässt niemand mehr das Land." Der Irak und besonders Bagdad seien "der beste Ort für Arbeitnehmer, und auch als Händler macht man hier mehr Geld und zahlt weniger Steuern". Jeden Tag scheine die Sonne, gearbeitet werde nur bis halb zwei – und das an kaum mehr als 130 Tagen im Jahr. Außerdem seien ständig irgendwelche Feiertage, "und an jedem Tag, an dem es regnet, ist auch Feiertag, weil die Straßen überschwemmt sind und alles geschlossen ist", witzelt der Bischof. Und dann hat der Armenier noch seinen Geheimtipp für Geschäftsleute parat, die schnell reich werden wollen im Irak: "Alles hier wird in Plastik gepackt, jeder Schluck Wasser. Recycling ist die Zukunft! Wer hier eine Recycling-Firma aufbaut, wird schnell zum Milliardär."