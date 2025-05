Night of Spirit am Vorabend

Zum Rahmenprogramm gehört auch wieder die Kirchennacht "Night of Spirit" am Vorabend (8. Juni). Sie beginnt ab 19.30 Uhr, Musik kommt von der Band "Good Weather Forecast". Am Sonntag findet parallel zum Hauptgottesdienst der Kinderkirchentag statt. Der Festgottesdienst wird wieder per YouTube live ins Internet übertragen.

Zur Mittagszeit kann man mit Landesbischof Kopp locker ins Gespräch kommen, nachmittags steht dann eine Podiums-Diskussion mit Bischof Urame im Festsaal oder ein offenes Singen auf der Kirchentags-Wiese auf dem Programm.

Der Bayerische Kirchentag hat eine lange Geschichte: Am Pfingstmontag des Jahres 1951 eröffnete der damalige Landesbischof Hans Meiser auf dem 689 Meter hohen Berg die damalige Landvolkshochschule (heute: Evangelisches Bildungszentrum). Aus dieser Eröffnungsfeier entwickelte sich der Kirchentag.

Mit regelmäßig mehr als 10.000 Gästen vor allem aus Bayern und dem baden-württembergischen Grenzgebiet ist der Bayerische Kirchentag die größte regelmäßige kirchliche Veranstaltung in Süddeutschland.