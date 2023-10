Die Sitzplätze in der Christuskirche in Ebern reichten bei Weitem nicht aus, um die gesamte Gemeinde und zahlreiche Gläubige aus den umliegenden Gemeinden bei der Wiedereinweihung der evangelischen Kirche in Ebern aufzunehmen. Aus diesem Grund wurden zusätzliche Stühle im Vorraum aufgestellt, und auch die Empore war bis auf den letzten Platz besetzt. Pfarrer Holger Manke freute sich über die zahlreichen Gottesdienstbesucher und betonte, wie beeindruckend die Zusammengehörigkeit und Unterstützung der Gemeinde sei.

"Die Hauptarbeit haben Pfarrer Grosser und in der Vakanzzeit Pfarrer Thiedmann erbracht, zusammen mit den vielen helfenden Händen aus unserer Kirchengemeinde. Ich freue mich, in so einer Kirchengemeinde Pfarrer sein zu dürfen", so freudig zeigte sich Pfarrer Manke in seiner Ansprache.

Kirchengemeinde half fleißig mit

Die Renovierungsarbeiten an der im Jahr 1957 erbauten Christuskirche erstreckten sich über anderthalb Jahre und beliefen sich auf etwa 600000 Euro. Diese Kosten konnten nur durch das Engagement der Gemeindemitglieder gehalten werden, die über 500 Arbeitsstunden in Eigenregie erbracht haben. Zusätzlich zur Kirchenrenovierung wurde auch das Pfarrhaus einer umfassenden Sanierung unterzogen, bei der ebenfalls über 800 Stunden Eigenleistung erbracht wurden.

Etwa 40 Gemeindemitglieder engagierten sich regelmäßig bei den Arbeiten. Die Renovierung der Kirche umfasste verschiedene Bereiche, darunter Sanitär, Heizung, Elektrik, sowie den Einbau einer neuen Beschallungsanlage und Installation energieeffizienter Beleuchtungssysteme.