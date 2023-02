Mit einem Gedenkakt erinnert die bayerische Landeskirche am 10. Februar in München an ihren ersten gewählten Synodenpräsidenten Wilhelm Alois Freiherr von Pechmann (1859-1948). In der Trauerhalle des Münchner Nordfriedhofs und anschließend am Grab werden Synodalpräsidentin Annekathrin Preidel und Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm sprechen, teilte die Landeskirche am Dienstag in München mit. Gewürdigt werden Pechmanns besondere Verdienste um Humanität und Recht, Christentum und Kirche sowie sein Eintreten für die Opfer von Rassismus und Antisemitismus, hieß es weiter.

Der am 10. Juni 1859 in Memmingen geborene Wilhelm Alois Freiherr von Pechmann war studierter Jurist und wurde 1898 Direktor der Bayerischen Handelsbank in München. Neben seinem Hauptberuf bekleidete er zahlreiche nationale und internationale kirchliche Ehrenämter. 1946 trat von Pechmann zum Katholizismus über und wurde durch Kardinal Faulhaber gefirmt. Er starb am 10. Februar 1948 in München.

Pechmann war entschiedener Gegner des "Dritten Reiches" und Mahner gegen Rassismus und Antisemitismus. "Wer laut ist, ist noch nicht im Recht. Doch wer spricht, wo die Opfer verstummen und andere nur schweigen, beeindruckt mich. Wilhelm Freiherr von Pechmann ist für mich ein Vorbild", sagte Christian Kopp, Regionalbischof für München und Oberbayern. Mit dem Gedenkakt wolle man die Erinnerung an ihn wachhalten.

Bei der Veranstaltung, die um 10.30 Uhr in der Trauerhalle des Münchner Nordfriedhofs beginnt, werden außerdem Grußworte von Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Reinhard Kardinal Marx, dem Erzbischof der Diözese München und Freising, und der Münchner Stadträtin Gudrun Lux erwartet.