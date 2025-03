Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat ihren neuen Gleichstellungsatlas vorgestellt. Die aktualisierte Ausgabe liefert umfassende Daten zur Geschlechterverteilung in kirchlichen Leitungspositionen und zeigt: Während Frauen in einigen Bereichen Fortschritte erzielen konnten, bleibt ihr Anteil in den höchsten kirchlichen Ämtern weiterhin gering.

Leichte Fortschritte, aber noch kein Durchbruch

Laut den aktuellen Zahlen sind Frauen in mittleren Leitungspositionen mit 31 Prozent vertreten – ein Anstieg um 10 Prozentpunkte im Vergleich zu 2015. Dennoch liegt die evangelische Kirche damit noch weit von einer Geschlechterparität entfernt. In den Spitzenpositionen zeigt sich das Ungleichgewicht besonders deutlich: Hier bleibt der Anteil von Frauen deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Die EKD-Ratsvorsitzende Kirsten Fehrs äußerte sich kritisch zu den Ergebnissen:

"Das ist keine erfreuliche Botschaft und zeigt einmal mehr, dass Fragen von Gleichstellung und Vielfalt stärker in den Fokus rücken müssen."

Die aktuellen Zahlen seien ein klarer Auftrag, das Engagement für mehr Geschlechtergerechtigkeit nicht nur fortzuführen, sondern zu intensivieren.

Hierarchien bleiben männlich geprägt

Eine altbekannte Tendenz setzt sich auch in diesem Gleichstellungsatlas fort: Je höher die Hierarchieebene, desto niedriger der Frauenanteil. Während Frauen in mittleren Leitungspositionen langsam aufholen, dominieren in den Spitzenämtern weiterhin Männer. Lediglich in den Synoden der EKD und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) sind Frauen vergleichsweise stark vertreten.

Eine positive Entwicklung zeigt sich hingegen im Pfarrberuf. Der Frauenanteil unter Theologiestudierenden beträgt inzwischen 61 Prozent, im Vikariat liegt er bei 52 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass sich das Geschlechterverhältnis in diesem Bereich langfristig weiter angleichen könnte.

Kirchenmusik bleibt Männerdomäne

Deutlich anders stellt sich die Situation in der Kirchenmusik dar. Hier sind Frauen insbesondere in den höher dotierten Vollzeitstellen weiterhin stark unterrepräsentiert. Bei den A-Stellen in Vollzeit beträgt ihr Anteil lediglich 24 Prozent. Dies zeigt, dass gerade in den traditionellen, häufig mit Prestige verbundenen Berufsfeldern der Kirche nach wie vor große Ungleichgewichte bestehen.

Der neue Gleichstellungsatlas aktualisiert nicht nur die Daten der ersten Ausgabe von 2015, sondern nimmt auch zusätzliche Bereiche in den Blick, darunter die Kirchenmusik. Darüber hinaus kündigte die EKD an, das Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in einem eigenen Ergänzungsband vertieft zu behandeln.