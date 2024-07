"Ich habe mich in einem Candystorm wiedergefunden"

Frau Lubomierski, Sie haben mit einem kurzen Video auf Instagram die Debatte um eine Frauenquote in der bayerischen Landeskirche neu entfacht. Haben Sie mit so viel Zuspruch gerechnet?

Nina Lubomierski: Nein, das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Ich habe auch mit viel mehr Gegenwind gerechnet. Aber der kam nicht. Ich habe mich vielmehr in einem Candystorm wiedergefunden. Im März hatte eine Gruppe Frauen schon einen entsprechenden Vorstoß gewagt, aber außerhalb der Kirche keine Beachtung gefunden. Aber sie haben den Boden bereitet für die jetzige Debatte.

Sie haben offenbar einen Nerv getroffen. Der Zuspruch in den Sozialen Medien ist groß, selbst außerhalb der kirchlichen Bubble wird über das Thema diskutiert und berichtet …

Es freut uns natürlich, dass das Thema Frauenquote so groß aufgegriffen wird und dass auch das mediale Interesse da ist. Aber natürlich wäre es mir lieber, wenn wir gar nicht darüber diskutieren müssten und die Teilhabe von Frauen in der Führungsetage unserer Landeskirche eine Selbstverständlichkeit wäre.

"Die Entscheidung über eine Frauenquote liegt in letzter Instanz bei der Synode"

Das Thema ist in der Öffentlichkeit – das Eisen also sprichwörtlich heiß. Wie sehen Ihre nächsten Schritte aus?

Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich weiß, dass sich jetzt einige in der Synode zusammensetzen und mit der Arbeit anfangen. Wenn eine entsprechende Eingabe oder ein entsprechender Antrag eingereicht wird, muss sich das Kirchenparlament mit dem Thema befassen. Denn: Die Entscheidung über eine Frauenquote liegt in letzter Instanz bei der Synode. Auch der Landeskirchenrat kann aktiv werden und die aktuelle Debatte als Anlass nehmen, um einen eigenen Gesetzesvorschlag einzureichen. Was ich im Übrigen sehr begrüßen würde. Dann könnten wir vielleicht schon bei der nächsten Synodentagung im November über eine Frauenquote abstimmen.