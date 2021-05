Ökumenisches Pfingsttreffen in Augsburg vor 50 Jahren: So erlebte eine Teilnehmerin den Vorläufer des Kirchentags

Abschlussgottesdienst des Ökumenischen Pfingsttreffens im Augsburger Rosenaustadion: An Forderungen nach mehr Gemeinsamkeit fehlte es nicht. Die Umsetzung ließ aber auf sich warten.

Den Abschlussgottesdienst vor 50 Jahren im Augsburger Rosenaustadion hat Schwester Claudiana noch gut im Gedächtnis. "Es war egal, ob jemand katholisch oder evangelisch war: Es gab eine spürbare Gemeinschaft", erzählt die Ordensfrau. An dieses Gefühl erinnere sie sich bis heute: "Für mich war es wie ein Pfingstwunder."

Die Franziskanerin aus dem Augsburger Kloster Maria Stern war eine von rund 18.000 Teilnehmern am Gottesdienst zum Ausklang des Ökumenischen Pfingsttreffens in Augsburg. Vom 3. bis 5. Juni 1971 waren mehr als 8.000 Dauerteilnehmer zu dieser ersten kirchentagsähnlichen Veranstaltung katholischer und evangelischer Christen in Deutschland zusammengekommen. Zuvor hatten sie stets getrennte Kirchentage gefeiert. Das Ökumenische Pfingsttreffen gilt daher als Vorläufer der heutigen Ökumenischen Kirchentage.

Warum das Ökumenische Pfingsttreffen 1971 in Augsburg stattfand

Organisiert hatten das Treffen damals wie heute das Zentralkomitee der deutschen Katholiken und der Deutsche Evangelische Kirchentag. Als Veranstaltungsort war zunächst Frankfurt im Gespräch. Dass die Wahl auf Augsburg fiel, hat mit der Geschichte der Stadt zu tun: 1555 wurde hier der Augsburger Religionsfriede geschlossen. Er legte damals die Bedingungen für ein friedliches Zusammenleben von Protestanten und Katholiken fest.

Vielleicht wollten die Organisatoren des Pfingsttreffens aber mit der Standortwahl auch möglichen Konflikten aus dem Weg gehen. Weil Frankfurt für Demonstrationen größerer Gruppen geeigneter sei, habe man das "stille, abgelegene Augsburg" als Tagungsort gewählt, mutmaßte die Wochenzeitung "Die Zeit" damals.