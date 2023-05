Wie eine 8 schlängelt sich die rund 1000 Kilometer lange "Straße der Romanik" durch Sachsen-Anhalt. Unter den 88 Baudenkmälern an 73 Orten findet man auf der Tourismusroute einige geistliche Zentren, die ohne ihre enge Beziehung nach Bayern gar nicht oder nicht mehr denkbar wären. Dome und Kirchen, Klöster und Burgen, Schlösser und Stadtanlagen aus dem 10. bis 13. Jahrhundert liegen an der Kulturroute, die am 7. Mai 1993 vom Tourismusverband Sachsen-Anhalt ins Leben gerufen wurde.

7. Mai ist Todestag von Otto I

Das Datum ist kein zufälliges, ist der 7. Mai doch Todestag von Otto I., erster römischer Kaiser deutscher Nation, der eng mit der Schlacht vom Lechfeld nahe Augsburg im August 955 verbunden ist und der 973 im Kloster Memleben verstarb. Wer heute dort die Überreste der nach der Reformation aufgegebenen geistlichen Stätte besucht, kann mittels moderner Technik und virtueller Realität die Klostermauern wieder auferstehen lassen. Archäologen graben nach "Des Kaisers Herz", dessen Leichnam heute im Magdeburger Dom liegt.

Wenn dort gelegentlich Mönche anzutreffen sind, sind es keine Schauspieler: Seit 2011 sind die Benediktiner aus der Abtei Münsterschwarzach (Kreis Kitzingen) zu Gast, nachdem eine Stiftung seit 2008 Leben ins Areal bringt. "In der spätromanischen Krypta finden Exerzitien und kulturelle Veranstaltungen mit Unterstützung der Mönche statt", sagt Götz Ulrich, Landrat des Burgenlandkreises. Die Kooperation mit Münsterschwarzach fußt auf einer früheren Partnerschaft zwischen dem Altlandkreis Nebra und dem Landkreis Kitzingen.

Die beiden letzten Selbitzer Brüder

Dauergast in einer romanischen Basilika des 12. Jahrhunderts ist seit 1999 Johannes Wohlgemuth. Mit Gleichgesinnten machte sich der Geistliche von der Communität Christusbruderschaft aus Selbitz (Kreis Hof) auf und zog in die Klosteranlage Petersberg - auf einer Anhöhe 15 Kilometer nördlich von Halle an der Saale. "Ich bin einer von zwei verbliebenen Brüdern", sagt Bruder Johannes, fast 80 Jahre alt. Die beiden werden die letzten Selbitzer Brüder dort sein, noch aber halten sie die Tradition der Stundengebete aufrecht.

Seit Oktober 2012 sind auch Frauen des Selbitzer evangelischen Ordens mit dabei. "Wir laden auch Gäste zum Mitleben bei einfachem Lebensstil ein", sagt Susanne Schmitt. Die Ordensschwester hat die Leitung seit 2019 inne. "Jeder muss mitmachen bei 'ora et labora'", erläutert sie die Einkehrzeiten, zu denen man sich einmieten kann. Das bedeutet Teilnehmen an den Gottesdiensten ebenso wie beim Abwasch helfen. Eine kleine Gruppe von Selbitzer Schwestern bildet zudem seit 2008 einen Stadtkonvent in der Lutherstadt Wittenberg.

Von Seife bis Kloster-Gin

Hat das Kloster Petersberg die Jahrhunderte und vor allem auch die weltliche Nutzung in den Jahren der DDR fast unbeschadet überstanden, musste das im 13. Jahrhundert gegründete, ehemalige Zisterzienserkloster im Ortsteil Helfta der Lutherstadt Eisleben nach der Wende wieder mühsam aufgebaut werden. Der Geist der drei großen Mystikerinnen Mechthild von Magdeburg, Mechthild von Hakeborn und Gertrud der Großen, die nach der Regel des Benedikt und gemäß der Zisterzienser-Bräuche dort lebten, weht heute wieder.

Ab 1992 wurde das Kloster mit Unterstützung des aus bayerischen und sachsen-anhaltischen Kreisen gegründeten "Verbands der Freunde des Klosters Helfta" wieder aufgebaut. Wenn Schwester Gracia in der hellen Klosterkirche steht, hat sie immer noch das Bild vor Augen, wie es 1999 aussah, als sie mit anderen Schwestern aus der Zisterzienserabtei Seligenthal bei Landshut hierherkam. "Eine Wand war abgerissen, um mit großen Maschinen reinfahren zu können." Zwischendurch diente die Marienkirche als Kornspeicher.

Zu den Gottesdiensten kommen heute auch tagsüber viele Menschen aus dem Umland nebst Touristen, die im Klosterladen selbst gemachte Produkte von Seifen bis hin zu Kloster-Gin kaufen. Wenn einmal ein bisschen Heimweh nach Bayern aufkommt, dann schaut Schwester Gracia einfach auf die bronzenen Darstellungen des Kreuzwegs und auf den Ambo - die stammen vom Münchener Bildhauer Max Faller.