"Ungebrochen solidarisch" ist daher ein deutliches, wegweisendes, auch durchaus trotziges Motto. Trotz all der Brüche, die wir derzeit erleben und erleiden, bleiben wir solidarisch, suchen wir die Gemeinschaft miteinander. Wir lassen uns nicht verängstigen oder vereinzeln, wir bleiben in unserer möglichen Verzweiflung nicht allein. Wir nehmen einander wahr. Wir teilen miteinander, was uns gegeben ist, an Kraft, an Wissen, an Macht, an Liebe.

"Ungebrochen solidarisch." Weil wir an einen Gott glauben, der selbst im Bruch des Todes seine Gemeinschaftstreue erwiesen hat, hat auch uns dieses Motto zum Tag der Arbeit etwas zu sagen.

Als kda Bayern, dem Dienst der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern für alle Menschen in der Arbeitswelt, werden wir daher auch dieses Jahr zum Tag der Arbeit wieder an verschiedenen Orten in Bayern Gottesdienste feiern und auf Kundgebungen des DGB und seiner Einzelgewerkschaften ungebrochene Solidarität mit den Menschen zum Ausdruck bringen, die dort vertreten sind und vertreten werden.

Der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (kda) informiert hier über alles zum 1. Mai