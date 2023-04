Mit Alphorn und Blasmusik

Der Volksmusikgottesdienst in Schwarzenbach ist einzigartig in Oberfranken

Seit 2013 wird in Schwarzenbach an der Saale am Sonntag vor dem Rosenmontag immer ein ganz besonderer Gottesdienst gefeiert. An diesem Sonntag wird es im Gottesdienst Volksmusik zu hören geben.