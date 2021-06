Fair reisen: Urlaub mit ökologischem Gewissen

CO2-Verbrauch durch Spende kompensieren

Martin Hänsel vom Bund Naturschutz in Bayern sieht beim Transport das größte Potenzial, die Umwelt zu schonen. "Es kommt beim nachhaltigen Reisen in erster Linie auf die Anreise an." Die meisten Menschen nutzten dafür noch immer das Flugzeug oder das Auto. Dabei sei die Fahrt mit der Bahn viel umweltverträglicher.

Hänsel selbst ist erst ein paarmal geflogen. Um möglichst wenig Treibhausgase zu produzieren, sucht er sich lieber Reiseziele in der Nähe. Wer trotzdem einen anderen Kontinent sehen möchte, sollte seinen CO2-Verbrauch berechnen lassen und durch eine Spende ausgleichen, rät er. Das Geld fließe in Klimaschutzprojekte, die der Umwelt zugutekommen.