Der Holocaust-Gedenktag Jom HaSchoah wurde 1951 vom israelischen Parlament auf den 27. des Monats Nissan (April/Mai) gelegt. Er wird in Israel, aber auch in vielen anderen Ländern begangen.

Wir haben mit Ellen Presser, Leiterin des Kulturzentrums der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern gesprochen. Sie erklärt, was Jom HaSchoah vom Holocaust-Gedenktag am 27. Januar unterscheidet, welche Bedeutung Widerstand aus jüdischer Sicht hat und welche besondere Rolle Erinnerungskultur in der jüdischen Tradition spielt.

"Bereits kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben Juden eine Gedenkkultur entwickelt, die an die versuchte Vernichtung des europäischen Judentums erinnern sollte."

Was unterscheidet den Gedenktag Jom HaSchoah vom Holocaust-Gedenktag am 27. Januar?

Ellen Presser: Es gibt zwei große Unterschiede. Der Holocaust-Gedenktag ist ein Gedenktag für alle Opfer des Nationalsozialismus. Jom HaSchoah bezieht sich ausdrücklich auf die jüdischen Opfer der Nationalsozialisten, auf die sechs Millionen jüdischen Menschen, die in diesem Inferno zugrunde gegangen sind. Denn, und das ist der zweite Unterschied, bereits kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben Juden eine Gedenkkultur entwickelt, die an die versuchte Vernichtung des europäischen Judentums erinnern sollte. 1951 führte der damals junge Staat Israel den Gedenktag ein. Das entspricht auch durchaus der jüdischen Tradition. Wenn Sie sich den jüdischen Jahreszyklus anschauen, dann haben Sie eine Reihe Feier- und Gedenktage, die an historische Katastrophen in der jüdischen Geschichte erinnern. Der Holocaust-Gedenktag am 27. Januar ist hingegen relativ jung. In Deutschland wurde er 1996 erstmals begangen und erst ein paar Jahre später, nämlich 2005, ist er von den Vereinten Nationen zu einem internationalen Tag des Gedenkens erklärt worden.

Ein weiterer Unterscheid ist: Der Holocaust-Gedenktag bezieht sich auf die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz, Jom HaSchoah auf den Aufstand im Warschauer Getto.

Presser: Richtig. Auschwitz gilt ja als das große Symbol für die Verbrechen der Nationalsozialisten. Ein sehr großer Anteil der Opfer dort war jüdisch, aber in Auschwitz und Auschwitz-Birkenau sind auch Menschen anderer Herkunft ermordet gerichtet worden.

Der Aufstand im Warschauer Ghetto begann am 19. April 1943. Warum ist Jom HaSchoah dann dieses Jahr am 28. April?

Presser: Das hat mit dem jüdischen Kalender zu tun. Ursprünglich wäre das entsprechende Datum der 14. Nisan gewesen. Aber weil man im Judentum immer auch pragmatisch denkt, ist man vom 14. Nisan abgekommen, weil dieses Datum sich mit dem Pessachfest überschnitten hätte. Und zu Pessach kann kein Gedenk- und Trauertag stattfinden, denn da wird schon eines anderen Ereignisses gedacht: Des Auszugs aus Ägypten und der anschließenden Wanderung durch die Wüste für 40 Jahre. Das konnte und wollte man nicht koppeln mit dem Gedenken an den verzweifelten Widerstand und die Ermordung der Juden in Warschau, stellvertretend für die Ermordung von Juden an vielen Orten in ganz Europa. Darum hat man dann ein anderes Datum gewählt. Da sich der jüdische Kalender aber nicht nur an der Sonne, sondern auch am Mond orientiert, fällt der Jom HaSchoah im Gregorianischen Kalender jährlich immer wieder auf ein anderes Datum im Monat April.

"Was ist Widerstand für Juden? Es ist schon Widerstand, zu überleben."

Interessant ist, dass als Anlass ein Akt des Widerstands gegen die Vernichtung genommen wurde.

Presser: Dahinter steckt eine sehr interessante Frage, nämlich: Was ist Widerstand für Juden? Es ist schon Widerstand, zu überleben. Es ist Widerstand, das Ringelblum-Archiv im Warschauer Ghetto aufzubauen, das heißt alles zu sammeln, von Tagebuchaufzeichnungen über Speisekarten bis zu Plakaten und die in der Erde zu verbuddeln für irgendeinen kommenden Tag – und das zu einer Zeit als man nicht die geringste Aussicht hatte, zu überleben, damit es Zeugnisse gäbe von diesem Versuch, seine Würde zu behalten und zu überleben. Und dann gibt es den bewaffneten Widerstand, den die Menschen im Warschauer Ghetto begannen, als sie sahen, dass es keine physische Rettung geben würde. Sie wollten wenigstens mit erhobenem Haupt und unter Mitnahme so vieler Verbrecher und Mörder wie möglich untergehen.

Aber vielleicht ist Widerstand auch das, was meiner Mutter gelang: Sie hat zu dieser Zeit in Warschau gelebt, aber nicht im Ghetto, sondern auf der so genannten "arischen" Seite. Sie war in eine Großstadt gegangen, weil sie davon ausging, dass da ihre Überlebenschancen größer seien unter lauter Fremden. Sie hat bei einer polnischen Familie als Kindermädchen gearbeitet und war natürlich jeden Augenblick in Gefahr, aufzufliegen und ausgeliefert zu werden. Ist das auch schon eine Form von Widerstand, sich nicht unterkriegen zu lassen, sich nicht aufzugeben, sondern immer noch nach einem Ausweg zu suchen?

Wie sehen Sie das?

Presser: Der Begriff Widerstand ist unter jüdischen Historikern sehr intensiv und kontrovers diskutiert worden. Raul Hilberg vertrat eher den Standpunkt, dass die Juden sich wie Lämmer zur Schlachtbank hätten führen lassen. Arno Lustiger widersprach dem ganz entschieden und betonte, Widerstand könne sehr verschiedene Gesichter haben. Ich bin eher eine Anhängerin der Positionen von Arno Lustiger.