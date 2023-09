Das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik gGmbH (GEP) bekommt eine neue Leitung. Der Aufsichtsrat des Unternehmens hat Ariadne Klingbeil zur Kaufmännischen Geschäftsführerin berufen. Sie wird ihr Amt am 1. Januar 2024 antreten und in Personalunion auch als Geschäftsführerin des Medienhauses der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN-Medienhaus) GmbH sowie der EKD Media GmbH tätig sein.

Ariadne Klingbeil und die Theologische Geschäftsführung werden in der neu strukturierten Unternehmensleitung drei Personen folgen, die in den Altersruhestand ausscheiden. Jörg Bollmann wird sein Amt im März 2024 als Geschäftsführer und Direktor des GEP sowie als Geschäftsführer der EKD Media abgeben, die Geschäftsführerin des EKHN-Medienhauses Birgit Arndt scheidet am 1. Januar 2024 aus und Bert Wegener, Kaufmännischer Verlagsleiter im GEP, verlässt das GEP am 30. April 2024.