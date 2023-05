Der Kirchentag 1979 in Nürnberg war ein Kirchentag der Jugend: Mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war jünger als 25 Jahre. Und es war ein Kirchentag, bei dem über das Verhältnis zwischen Religiosität und Weltlichkeit gestritten wurde.

Heftige Kontroversen gab es um die Rolle von Homosexuellen in der Kirche und um die Beteiligung der Theologin Dorothee Sölle (1929-2003). Die Germanistikdozentin hatte 1968 in Köln das ökumenische "Politische Nachtgebet" begründet und diskutierte über den Vietnamkrieg, Obdachlosigkeit oder feministische Thesen. Als überzeugte Pazifistin nahm sie an der Blockade des US-Atomraketendepots in Mutlangen teil, setzte sich für Befreiungsbewegungen in Lateinamerika ein und erinnerte an die deutschen Verbrechen während der NS-Zeit.

Der Kirchentag in Nürnberg war nicht zuletzt ein Großereignis: An der Schlussveranstaltung im Nürnberger Luitpoldhain nahmen mehr als 120.000 Menschen teil. Kirchentagspräsident Klaus von Bismarck appellierte an die Menschen, der christlichen Aufforderung 'Ändert Euer Leben!' zu folgen und sich mit Umweltschutz und Energiekrise zu beschäftigen. Die neue Frömmigkeit der jungen Generation bezeichnete er als "Zeichen der Hoffnung", zumal Frömmigkeit und Kirchlichkeit "nicht mehr miteinander identisch" seien.

Im Jahr 2023 wird der Kirchentag vom 7. bis zum 11. Juni nach Nürnberg zurückkehren. In Bayern war der Kirchentag schon häufiger zu Gast: 1971 gab es das Ökumenische Pfingsttreffen in Augsburg, im Jahr 2010 folgte der 2. Ökumenischen Kirchentag in München.