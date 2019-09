Klimademo: Zigtausende demonstrieren in Bayern für mehr Klimaschutz

Alleine in Passau hatten sich nach Polizeiangaben in der Spitze mehr als 5.000 Menschen in der Innenstadt versammelt, ebenso viele waren es in Würzburg und Erlangen. In Augsburg demonstrierten 6.000 Menschen, in Nürnberg 8.000 und auf dem Königsplatz in München mehr als 40.000. In mehr als 150 Ländern soll es Proteste geben, in Deutschland werden bundesweit Hunderttausende zum dritten globalen Klimastreik erwartet. In Bayern waren von der Schüler- und Studentenbewegung "Fridays for Future" Demos in mehr als 90 Städten angekündigt worden.

Anlass für die Demos ist der bevorstehende Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York.

Die Organisatoren der deutschen Proteste wollen zudem ein Signal an das Klimakabinett in Berlin senden, das am 20. September sein Maßnahmenpaket vorstellen will. Aber nicht nur den jugendlichen Aktivisten von "Fridays for Future" rufen zu den Protesten auf. Sie bekommen erstmals offiziell Unterstützung von mehr als 200 Organisationen und Initiativen. Das Spektrum reicht von Umweltschutz- und Menschenrechtsorganisationen, über Kirchen, Forschungseinrichtungen, Gewerkschaften bis hin zu Unternehmen.

An der Kundgebung in München nahm auch Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm teil. Vorab sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), er sei in engem Kontakt mit Partnerkirchen in aller Welt:

"Unsere Schwestern und Brüder dort berichten immer wieder von den schlimmen Folgen des Klimawandels in ihren Ländern und der Not, die daraus erwächst."

Die Menschen dort seien die ersten Opfer des Klimawandels, obwohl sie am wenigsten dazu beigetragen habe. Das sei ungerecht. Deswegen nehme er in deren Namen an der Demonstration teil, erläuterte Bedford-Strohm.

Auf der Demo in München sagte Bedford-Strohm, die Kirche thematisiere die Bewahrung der Schöpfung seit mehr als 30 Jahren. Er freue sich, dass junge Leute das Thema endlich in eine breite Öffentlichkeit bringen: "Wenn wir das Klima retten wollen, muss sich etwas ändern. Jeder von uns kann etwas voranbringen, aber dazu müssen die politischen Rahmenbedingungen stimmen." Er erwarte, dass die Klima-Vereinbarung von Paris, die in mühsamen Verhandlungen getroffen wurde, national überall umgesetzt werden: "Es gibt kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem."

Bedford-Strohm sagte weiter: "Wir müssen ungeduldig sein!" Er sei jedoch "in kritischer Solidarität" mit den Politikern, die Dilemmata lösen und Güterabwägungen treffen müssten, oft gegen mächtige Interessensverbände. Diese Demonstration sei "Rückenwind für jene Politiker, die gern deutlicher vorangehen wollen", so der Landesbischof.

Die Teilnehmer in München zeigten einen Querschnitt durch die Gesellschaft

Vom Hippie bis zum Hipster, vom Sandalen- bis zum Anzugträger, von Familien mit ihren Kleinkindern über Schüler aller Jahrgangsstufen bis hin zu den Großeltern, die Plakate wie "Opa for Future" in die Höhe hielten. "Die Politik muss klare Ziele setzen, nur dann können die Leute ihr Verhalten wirksam verändern", sagte die 66-jährige Marlies. Wer an diesem Freitag seinen SUV vor den Luxusgeschäften der Briennerstraße geparkt hatte, an denen der Protestzug vorbeiführte, fand an seinem Auto Aufkleber mit der Aufschrift "Ich liebe dich, aber ich hasse dein Auto" vor.