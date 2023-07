Christine Plote ist sowohl Geschäftsführerin einer Kommunikationsberatung in Starnberg als auch im Vorstand der sogenannten Open Search Foundation. Seit 2000 arbeitet Plote selbstständig, studierte zuvor BWL und arbeitete unter anderem bei Disney World in Florida, einer Kunstgalerie in Bayreuth, der Siemens AG in München, in Hamburg und in Mailand. Passend dazu reist die Starnbergerin viel und spricht außer Deutsch auch Englisch und Italienisch.

Mit der Open Search Foundation setzt sie sich für eine "offene, transparente und unabhängige Internetsuche in Europa" ein. Die europäische Bewegung bildet sich aus verschiedenen Organisationen und Menschen, die die Grundlagen dafür schaffen wollen. Sie kooperiert dafür unter anderem mit Forschungseinrichtungen und Rechenzentren.

Christine Plote: Geschäftsführerin und Vorständin

Aufgebaut ist die Foundation in unterschiedliche Fachrichtungen, so ist Plote Co-Moderatorin der Fachgruppe Ethics. Ihr Credo dabei: "Die Internetsuche soll den Menschen dienen, nicht umgekehrt." Dahinter steht die Überzeugung, dass die Internetsuche - ebenso wie KI - auch ethische Richtlinien wie Vertrauenswürdigkeit und Transparenz braucht.

Auf Twitter ist Plote als "Frau Plote" seit 2012 aktiv und teilt dort Informationen aus ihrem Interessensbereich.