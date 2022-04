Das internationale DOK.fest München feiert seinen Auftakt am 4. Mai 2022 mit dem Film "Nawalny". Der Film begleite den bedeutendsten russischen Oppositionellen Alexei Nawalny von dem Attentat des russischen Geheimdienstes bis zu seiner Rückkehr nach Moskau und seiner Inhaftierung, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Das Münchner Filmfestival dauert bis 15. Mai.

Geheime Aufnahmen von versuchter Ermordung Nawalnys

Gezeigt würden unter anderem geheime Aufnahmen in dem Flugzeug, in dem Nawalny mit dem russischen Nervengift Nowitschok ermordet werden sollte. Das Publikum sehe auch, wie Nawalny in der Berliner Charité gerettet wurde und im Schwarzwald wieder zu Kräften kam. Der dortige Aufenthalt stehe im Zentrum des Films. Bei der Festivaleröffnung am 4. Mai ist auch der Macher von "Nawalny", der kanadische Dokumentarfilmer Daniel Roher, mit dabei.

Festivalleiter Daniel Sponsel sagte, die Situation der politischen Opposition in Russland sei mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine noch gefährlicher geworden. Die Vorführung von "Nawalny" beim DOK.fest ist zugleich die Deutschlandpremiere. Am 5. Mai startet er in den deutschen Kinos.

Preisträger DOK.fest

Auch der diesjährige Preisträger steht schon fest: Alva Noto erhält für seine Musik zu dem Film THIS STOLEN COUNTRY OF MINE von Marc Wiese den Deutschen Dokumentarfilm-Musikpreis 2022.

Das DOK.fest München findet dieses Jahr erstmals dual statt und stellt damit die Weichen für die Zukunft des Festivals: Die 117 Filme aus 41 Ländern werden sowohl in München auf der Kinoleinwand als auch zuhause auf der digitalen Leinwand zu sehen sein.

