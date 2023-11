Am Sonntag, 26. November 2023 beginnt die Herbstsynode der bayerischen evangelischen Landeskirche. Bis zum 29. November beraten die über 100 Synodalen in Amberg über den Haushalt, die Zukunft der Tagungshäuser in Bayern sowie viele andere Punkte auf der Tagesordnung.

Im Mittelpunkt der Synodaltagung stehen wie immer die Finanzen und der Haushalt der evangelischen Kirche in Bayern. Zum ersten Mal wird Christian Kopp als Landesbischof die Tagung eröffnen.

