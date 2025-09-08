Insgesamt 16 Tage dauert das Oktoberfest 2025: Es beginnt am 20. September und endet am 5. Oktober 2025. Am ersten Samstag stürmen die Menschen schon morgens um neun Uhr in die Bierzelte. Der offizielle Anstich ist um 12 Uhr mit dem Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter, und wie immer bleibt es spannend, ob er das Fass mit maximal drei Schlägen bezwingt.
Auf der Wiesn finden sich in diesem Jahr 468 Betriebe, 238 Schaustellergeschäfte und 170 Marktkaufleute - mehr als die Hälfte bietet inzwischen auch eine Kartenzahlung an. Auch die Oide Wiesn ist in diesem Jahr geöffnet. Die Wiesn wird zum 190. Mal gefeiert.
Insbesondere die Münchnerinnen und Münchner dürfen sich freuen: Denn in diesem Jahr können an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen nun zehn Prozent aller Plätze von Einheimischen reserviert werden. Und es gibt wieder zwei Familientage, die an den beiden Dienstagen stattfinden und dann ermäßigte Fahr-, Eintritts- und Verkaufspreise bieten.
Neue und besondere Fahrgeschäfte auf der Wiesn 2025
- In den vier Gondeln des Sky Lift können die Gäste aus 71 Metern Höhe auf die Stadt blicken. In den Boden der Kabinen befinden sich Fenster, die den Blick auf das Festgelände ermöglichen.
- Der Happy Sailer ist ein Rundfahrgeschäft, mit 20 drehbaren Gondeln sorgt es mit einem rasanten Auf- und Ab für das flaue Gefühl in der Magengegend.
- Wer es gerne traditionell mag, sollte in die Geisterhöhle gehen - einer klassischen Geisterbahn, die es bereits seit 1965 gibt.
- Das kleine Riesenrad, im Volksmund auch "Russenrad" genannt, feiert sein 100-jähriges Bestehen.
- Das Kinderfahrgeschäft "Die Montgolfiere" ist ein Hochkarussell, das mit seinem Heißluftballon-Design nostalgisches Flair verbreitet.
Oide Wiesn 2025 mit Scherzfotografie
Auf der Oiden Wiesn gibt es wieder alte Schaustellerbuden und Apparate zu sehen. Unter anderem können sich die Gäste beim Scherzfotografen Chris Doherty ein Erinnerungsfoto machen lassen. Eine Ausstellung im Museumszelt auf der Oidn Wiesn dokumentiert die Entwicklung der Jahrmarktsfotografie von ihren Anfängen im 19. Jahrhundert bis zur digitalen Gegenwart.
Ein Lied für die Wiesn 2025
Zum ersten Mal gibt es 2025 einen offiziellen Musikwettbewerb, mit dem das "Liad für d'Wiesn" gesucht wird. Ein Expertengremium hat die eingereichten Songs bewertet. Die Finalisten sind: Saustoimusi mit "Käferbam", Fenzl mit "Bierdringa" und Matakustix mit "Hüttenliebe".
Der Bierpreis für eine Maß Bier auf dem Oktoberfest
Der Bierpreis für eine Maß Bier für das Oktoberfest 2025 liegt zwischen 14,50 Euro und 15,80 Euro, das sind bald vier Prozent mehr als im Vorjahr 2024. Die Durchschnittspreise der alkoholfreien Getränke betragen pro Liter für Tafelwasser 10,95 Euro (2024: 10,48 Euro), Spezi 12,48 Euro (2024: 12,23 Euro) und für Limonade 12,11 Euro (2024: 11,67 Euro).
Immerhin gibt es zehn Brunnen mit kostenlosem Trinkwasser auf dem Gelände. Diese befinden sich unter anderem auf der Oidn Wiesn,
an den Toilettenanlagen, am Eingang des Familienplatzls und am Eingang am Esperantoplatz. Zusätzlich gibt es auch einen Brunnen beim Weißbierkarussell der Familie Fahrenschon (Matthias-Pschorr-Straße 6). Neu sind ferner ein Trinkwasserbrunnen am St.-Pauls-Platz und bei der neuen Toilettenanlage am U-Bahnhof Theresienwiese.
Weitere Wiesn-Preise findet ihr in unserer Übersicht
Das sind die großen Festzelte auf dem Oktoberfest 2025
Auf der Wiesn gibt es mehrere große Festzelte:
- Das Armbrustschützen Festzelt: Hier finden die Meisterschaften statt
- Die Augustiner Festhalle: Familienfreundlich und mit Augustiner aus dem Holzfass
- Die Fischer-Vroni: Hier gibt es Steckerlfisch und einen "rosa Montag"
- Hacker-Festzelt: Mit dem "Himmel der Bayern" - und immer voll
- Hofbräu-Festzelt: Definitiv das Partyzelt für Gäste aus aller Welt
- Käfer Wiesn-Schänke: Das Zelt mit Promi-Faktor
- Kufflers Weinzelt: Für alle Weinliebhaber*innen
- Löwenbräu-Festzelt: Für die 1860er Fans und viele Italiener*innen
- Marstall-Festzelt: Eher gemütlich im Wohnzimmerlook
- Ochsenbraterei: Für alle, die es fleischig mögen
- Paulaner Festzelt: mit dem leckeren Weißbier
- Pschorr Festzelt Bräurosl
- Schottenhammel: Hier wird das erste Bier gezapft
- Schützen-Festzelt: Start mit sportlichen Schüssen