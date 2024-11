Adventszeit ist Christkindlmarktzeit. Weihnachtsmärkte im Wald, auf einer Insel, im Tal, umgeben von Bergen oder mitten in München – hier sind fünf Empfehlungen für ein außergewöhnliches Adventserlebnis.

Christkindlmarkt Fraueninsel

… findet von Freitag bis Sonntag an allen vier Adventswochenenden von 13.00 bis 20.00 Uhr statt.

Dieser besondere Christkindlmarkt befindet sich auf der schönen Fraueninsel im sogenannten bayrischen Meer, dem Chiemsee. Die malerische Lage lässt den Markt unwirklich erscheinen und schon die Fraueninseln-Christkindel-Schifffahrt dorthin ist ein Erlebnis. Über 60 Stände bieten Kunsthandwerk, Holzschnitzereien und viele weitere kleine Kostbarkeiten an, die sich wunderbar als Weihnachtsgeschenke eignen. Außerdem findet ihr hier viele leckere Köstlichkeiten von Fischspezialitäten bis in zu traditionellen Maroni und Kaiserschmarren.

Außerdem werden hier täglich Weihnachtskonzerte gegeben und vielseitiges Kinderprogramm geboten.

Mehr Informationen findet ihr auf der Website des Fraueninsel-Christkindlmarktes!

Der Weihnachtsmarkt am Waldwipfelweg

… findet vom 22.11.-22.12.2024 jeweils an den Wochenenden statt.

(Fr 15.00-20.00 Uhr – Sa/So 12.00-20.00 Uhr)

Der Waldwipfelweg in Maibrunn verwandelt jedes Wochenende einen Tannenwald in ein glitzerndes Lichtermeer. Besucher*innen werden dabei mit zauberhaften Buden, kreativen Geschenkideen, wärmender Glühwein und regionalen Leckereien, in die magische Weihnachtswelt entführt. Anders als bei vielen anderen Märktejn liegt der Markt nicht in einer Stadt, sondern im Wald und teilweise sogar auf einer Brücke weit über dem Boden. Auch aus diesem Grund ist ein Besuch sehr zu empfehlen.

Auf der offiziellen Seite des Marktes am Waldwipfelweg könnt ihr euch das ganze noch einmal genauer anschauen.

Der Berchtesgadener Adventsmarkt

… findet vom 22.11. bis 02.01.25 statt. Den Titel des "schönsten Weihnachtsmarktes Bayerns" trägt der Berchtesgadener Adventsmarkt nicht zu Unrecht.

Er liegt im Alpenvorland, ganz im rechten unterem Zipfel Deutschlands in der Nähe des Königssees und von Bergen umrandet. Nicht nur die Lage und der häufige Schneefall machen ihn so besonders, auch der historische Ortskern mit Bürgerhaus, der Stiftskirche und dem königlichen Schloss verwandeln die Stadt und lassen uns den Zauber der Weihnachtszeit hautnah erleben.

Kulinarisch ist der Markt breit aufgestellt, neben traditionellen Knödeln, Brezen oder auch Essen vom Grill findet man hier auch Bayern-Döner und Spezialitäten aus dem Wok. Natürlich mangelt es auch nicht an Glühwein und gebrannten Mandeln.

Für Kinder gibt es neben einer Bimmelbahn ein Christbaumlabyrinth, in denen die Kleinen spielen und staunen können. Außer traditionellem Handwerk findet man hier auch ein Sock’n Standl und eine Töpferoase.

Hier könnt ihr euch nochmal informieren und den Lageplan der Stände ansehen!

Das Tollwood Winterfestival

… findet vom 26.11. bis 23.12. in München statt.

Ein etwas ungewöhnlicher Weihnachtsmarkt ist das Winter-Tollwood auf der Theresienwiese in München. Neben Zirkusvorstellungen, Feuershows und anderen Live-Performances gibt es hier Köstlichkeiten aus der ganzen Welt, viele Bio und Fair Trade. Kunsthandwerk aus aller Welt kann man im Basarzelt bestaunen. Beim Schlendern durch die Gassen fallen die kreativ und aufwändig gestalteten Stände sowie die verteilten Kunstwerke verschiedener lokalen Künstler auf. Hier findet ganz sicher jede*r Besucher*in, was er oder sie sucht und sogar mehr.

Mehr Informationen und genaue Öffnungszeiten findet ihr hier!

Der Märchenbazar in München

… findet vom 28.11. bis 29.12.2024 statt

Das Sommer-Tollwood Gelände im Olympiapark Süd verwandelt sich während der Vorweihnachtszeit in eine Welt voller Zauber. Durch die Zirkuszelte und märchenhafte Jahrmarktsbauten werden die Besucher*innen in eine vergangene, mystische Zeit entführt. In den Zelten erwarten sie künstlerische Darbietungen, die zum Tanzen, Schlemmen und Verweilen einladen. Für die kleinen Besucher gibt es täglich ein kostenloses Kinderprogramm mit Märchenstunden, Kerzenziehen, Kasperletheater, Bastelaktionen und vielem mehr.

Welche Stände genau aufgestellt sind und was es noch zum Entdecken gibt, lest ihr auch der Website des Bazars.