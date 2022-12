Pflegenotstand

Diakonie: Katharina-von-Bora-Haus in Michelau muss schließen

Der Personalmangel in der Pflege führt immer mal wieder zur Schließung von Heimen und Pflegestationen. Nun trifft es das Katharina-von-Bora-Haus in Michelau. Die Einrichtung aus dem Jahr 1989 war auch baulich in die Jahre gekommen.