Musste das sein? War es das wirklich wert, Herr Merz?

In der vergangenen Woche haben die Parteien der demokratischen Mitte vorgeführt, wie man sich selbst zerlegt. In einem historischen Vorgang erhielt am Mittwoch erstmals ein CDU-Antrag mit den Stimmen der rechtsextremen AfD eine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Was da mit 348 zu 345 Stimmen durchs Parlament ging, war kein Gesetz und hat keine rechtliche Bindewirkung. Aber der politische Flurschaden ist immens. Dies umso mehr, als dann am Freitag ein zweiter Anlauf zu einem "Zustrombegrenzungsgesetz" scheiterte. Merz und die Union waren blamiert, die AfD feixte.

Der Fall der "Brandmauer"

Der Fall der "Brandmauer" war ein unerträglicher Vorgang. Unsäglich war in der Folge aber auch, wie die Bundestagsabstimmung zum nächsten 1933 stilisiert und der CDU-Chef als Rechtsextremer diffamiert wurde.

Seit 2015 und Kanzlerin Merkels offenen Grenzen hat die deutsche Gesellschaft eine Menge geschafft. Doch die ungeregelte und illegale Migration ist Deutschland über den Kopf gewachsen. Es kommen zu viele, die nicht hier sein dürften. Und es bleiben zu viele, die nach Recht und Gesetz das Land längst hätten verlassen müssen. Mit dem Pochen auf einer wirksameren Zuwanderungsbegrenzung haben Friedrich Merz und die Union einen Nerv in der Bevölkerung getroffen: Mehr als zwei Drittel der Bürger (68 Prozent) sind der Meinung, Deutschland sollte weniger Flüchtlinge aufnehmen als bislang.

Auch Grüne und SPD haben allen Grund zur Buße

Bei aller berechtigten Erschütterung über den "Tabubruch" der letzten Woche: Auch Grüne und SPD hätten allen Grund zur Buße. Dass die AfD so stark wurde, wie sie jetzt ist, liegt an allen Parteien. Es kann auf Dauer nicht gut gehen, gegen große Mehrheiten in der Bevölkerung anzuregieren. Nicht nur in der Migrationsfrage, auch in vielen anderen Politikbereichen und Kulturkampfthemen scheinen sich die Parteien der angeblichen Mitte von der tatsächlichen Mitte der Gesellschaft und vom "Common Sense" verabschiedet zu haben. Verbunden sind diese Politiken oft mit einem autoritären Anspruch der überlegenen Moral und des richtigen Bewusstseins, das allen, die diese Haltungen nicht teilen, heimlich oder offen abgesprochen wird.

Grüne und SPD haben es sich hinter der "Brandmauer" zu bequem gemacht. Die Brandmauer wird auch dazu instrumentalisiert, um den von einer klaren Mehrheit in der Bevölkerung gewünschten deutlichen Politikwechsel im Bereich des Streitthemas Migration zu behindern, zu verschleppen oder zu verunmöglichen.

Auch sie hatten also ihre Rolle beim Trauerspiel im Bundestag. Ein Stück, bei dem man alle Beteiligten am liebsten an den Ohren gezogen hätte. Und eines, von dem nur eine Partei profitiert: die AfD. Man wird diese leider nicht wegdemonstrieren können. Aus den Parlamenten bekommt man sie nur mit überzeugenderer Politik.