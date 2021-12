Jetzt wird es gemütlich. Wenn es in der Bundesrepublik wirklich so etwas wie gelingende Ökumene gibt, dann findet sie unterm Christbaum statt. Auf die Krippe mit Josef, Maria und dem Jesuskind können sich alle einigen. Die biologische Frage nach dem Erzeuger wird ausgeklammert, die göttliche Vaterschaft tritt für einen Moment in den Hintergrund. Wem geht nicht das Herz auf beim Anblick dieser innig verbundenen Kleinfamilie? Schweigend und geduldig stehen sie da – und waren sicher schon unzählige Male Zeugen von knallenden Türen, motzenden Teenagern und vorwurfsvollem Schweigen zwischen Paaren, die sich schon seit Jahren nichts mehr zu sagen haben. Was Familie ist und was sie nicht ist – die Heilige Familie hält ihren Betrachtern den Spiegel vor. Man könnte sie in ihrer Perfektion kaum ertragen, würde nicht der Evangelist Matthäus vom Hadern und Zaudern des Josef berichten. Maria ist schwanger. Josef weiß: von ihm ist das Kind nicht. Was tun? Sein erster Gedanke: Maria verlassen. Weil er sie "nicht in Schande bringen" will, schreibt die Bibel. Aber der Beziehungsabbruch würde sozialen Abstieg und Armut für die Verlassene bedeuten. Zur Ehrenrettung nähme Josef das anscheinend in Kauf. Erst ein Traum, in dem ein Engel durch die Nachricht vom Heiligen Geist das Dilemma auflöst, bringt ihn davon ab. Was für ein menschliches Antlitz bekommt Josef hier. Getrieben, verunsichert – wie wir. Und letztlich voller Gottvertrauen. Wie Sie?

Die Mächtigen, die Himmlischen, die Verwandten, die Ahnungsvollen, die Eigenartigen, die Nahen: Sie alle gehören zur Geschichte vom Kind im Stall. Diese Geschichte ist mehr als schmückendes Beiwerk eines gelungenen Heiligen Abends, irgendwo zwischen Raclette und Bescherung. Sie ist mehr als ein Kulturgut, in das traditionsbewusste Christinnen und Christen einmal im Jahr die Nase stecken. Sie ist mehr als ein antiker Text, der einst für einen unbekannten Theophilus geschrieben wurde. Mit all ihren Personen – herrschsüchtige, unterwürfige, fremde, vertraute, widerspenstige, freundliche – führt sie mitten in Ihr Leben – und darüber hinaus.