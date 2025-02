Das Ergebnis der Bundestagswahl vom 23. Februar 2025 steht fest. Stärkste Kraft wurde die CDU, mit ihrem historisch zweitschlechtesten Ergebnis: 28,5 Prozent der Wähler*innen gaben den Unionsparteien ihre Stimme. Als zweitstärkste Kraft ging die AfD aus den vorgezogenen Neuwahlen hervor. Sie konnte ihren Stimmenanteil mit 20,8 Prozent im Vergleich zu 2021 fast verdoppeln.

Abgestraft wurden die Parteien der gescheiterten Ampelkoalition: Die SPD mit dem abgewählten Bundeskanzler Olaf Scholz kam nur noch auf 16,4 Prozent, die Grünen auf 11,6. Die FDP verpasste mit 4,3 Prozent den erneuten Einzug in den Bundestag. Dagegen zieht die wiedererstarkte Linke mit 8,8 Prozent in den neuen Bundestag ein, in dem auch ein Vertreter des Südschleswigschen Wählerverbandes (SSW) sitzen wird (dieser ist aufgrund seines Minderheitenstatus von der Fünf-Prozent-Hürde befreit).

Doch wie haben die christlichen Wähler*innen abgestimmt? Und wie die Konfessionslosen? Das hat die Forschungsgruppe Wahlen untersucht – und dem Portal "katholisch.de" auf Anfrage mitgeteilt.

So haben evangelische Wähler*innen abgestimmt:

CDU/CSU: 29 Prozent

SPD: 20 Prozent

AfD: 20 Prozent

Bündnis 90/Grüne: 11 Prozent

Die Linke: 7 Prozent

FDP: 4 Prozent

BSW: 4 Prozent

Die deutlichste Abweichung vom Gesamtergebnis zeigt sich somit bei der SPD. Diese hatte unter den evangelischen Wähler*innen mehr Rückhalt als in der Gesamtbevölkerung. Abgesehen davon ist das Wahlverhalten der Protestant*innen sehr nahe am Gesamtergebnis.

So haben katholische Wähler*innen abgestimmt:

CDU/CSU: 39 Prozent

SPD: 15 Prozent

AfD: 18 Prozent

Bündnis 90/Grüne: 11 Prozent

Die Linke: 5 Prozent

FDP: 5 Prozent

BSW: 3 Prozent

Ebenfalls nur bei einer Partei weichen die katholischen Wähler*innen deutlich vom Gesamtergebnis der Bundestagswahl ab. Dabei handelt es sich um die Unionsparteien, die bei den Katholik*innen deutlich besser abschneiden als in der Gesamtbevölkerung.

Im Vergleich zu den evangelischen Wähler*innen schneiden zudem drei Parteien im katholischen Lager schlechter ab: die SPD recht deutlich mit fünf Prozent weniger, Linke und AfD mit jeweils nur zwei Prozent weniger.

So haben konfessionslose Wähler*innen abgestimmt:

CDU/CSU: 22 Prozent

SPD: 14 Prozent

AfD: 24 Prozent

Bündnis 90/Grüne: 14 Prozent

Die Linke: 12 Prozent

FDP: 4 Prozent

BSW: 6 Prozent

Verglichen mit den protestantischen und katholischen Wähler*innen zeigen sich hier einige deutliche Unterschiede: Die beiden ehemaligen Volksparteien CDU und SPD schneiden bei den nicht-christlichen Wähler*innen deutlich schwächer ab.

Dagegen ist die AfD erheblich stärker, auch Linke, Grüne und BSW erzielen einige Prozentpunkte mehr. Bei der FDP gibt es dagegen keine nennenswerten Unterschiede.

Vergleich zur vorhergehenden Bundestagswahl

Vergleicht man das Wahlverhalten der christlichen Bevölkerung bei der Bundestagswahl 2025 mit der vorangegangenen Wahl 2021, so zeigen sich einige Verschiebungen. Die SPD verliert sowohl bei den katholischen als auch bei den evangelischen Wählern deutlich, was auch dem Gesamttrend entspricht. Die Unionsparteien gewinnen leicht hinzu, was ebenfalls dem Gesamttrend entspricht.

Auch die Zuwächse der AfD spiegeln sich im Wahlverhalten der christlichen Wähler*innen wider: Sie gewinnt sowohl bei Protestant*innen als auch bei Katholik*innen hinzu. Etwas weniger deutlich gilt dies auch für Die Linke. Und die FDP bricht bei den christlichen Wähler*innen genauso ein wie insgesamt.

So wurden die Zahlen ermittelt

Für ihre Hochrechnung befragte die Forschungsgruppe Wahlen am Wahlsonntag bundesweit etwa 49.500 Wähler*innen nach der Stimmabgabe. Die Befragten gaben an, ob sie katholisch, evangelisch oder ohne christliches Bekenntnis sind.

Für nichtchristliche Konfessionen wie jüdisch, muslimisch oder buddhistisch gibt es keine gesonderte Erhebung.