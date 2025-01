Am 23. Februar 2025 findet die nächste Bundestagswahl statt. Nachdem der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kurz vor Weihnachten die Vertrauensfrage im Bundestag gestellt und verloren hatte, gibt es vorgezogene Neuwahlen.

Für diese werben die Parteien nun um die Stimmen der Bevölkerung. Uns interessiert die Frage, wie sie sich dabei zu den Themen Religion, Kirche und Glaube positionieren. Deshalb haben wir uns die Wahlprogramme angeschaut und – gemäß der Jahreslosung – auf diesbezügliche Inhalte geprüft. In diesem Teil unseres Parteienchecks zur Bundestagswahl 2025 nehmen wir uns das Wahlprogramm der AfD vor.

Religion als Identitätsstiftung

Religion ist für die AfD offensichtlich ein Instrument ihrer Identitätspolitik. So bekennt sie sich in ihrem Wahlprogramm dazu, dass das Christentum mit "unserer" (gemeint ist wohl die deutsche) Kultur "eng verbunden" sei. Diese wiederum wird als prägend für "unsere" Identität angesehen.

Im gleichen Atemzug nennt die Partei neben der christlichen Religion auch Aufklärung, Kunst und Wissenschaft – ohne ins Detail zu gehen oder gar mögliche Spannungsverhältnisse zwischen den Begriffen zu thematisieren.

Diese Identität sieht die AfD bedroht - und zwar durch den sogenannten "politischen Islam". Dieser stelle in seiner "teilweise gewaltbereiten Ausprägung" die größte Gefahr für die "christlich-abendländische Kultur in Deutschland" dar. Der so beschworenen Gefahr verspricht die Partei entschlossen entgegenzutreten.

Weitere Bezüge zum christlichen Glauben finden sich im Programm nicht. Lediglich an einer Stelle werden die Kirchen erwähnt: Die AfD will das Kirchenasyl abschaffen.

Nichtchristliche Religionen: Feindbild Islam

Kommt dem Christentum noch die Aufgabe zu, identitätsstiftend für "unsere" Kultur zu sein, so sieht es bei den nichtchristlichen Religionen ganz anders aus.

Zwar heißt es im Programm: "Die AfD steht uneingeschränkt zur Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit nach Artikel 4 des Grundgesetzes". Doch wer das Wahlprogramm liest, findet seitenweise negative Darstellungen vor allem einer Religionsgemeinschaft: der muslimischen.

Ausgehend von der Behauptung, Deutschland drohe eine "Islamisierung", stellt die Partei jede Menge Forderungen auf, die offensichtlich darauf abzielen, es Muslim*innen möglichst unangenehm zu machen: Islamische Gemeinden sollen kein Körperschaftsrecht mehr haben, islamische Theologie soll verboten werden.

Neben solchen konkreten Forderungen finden sich auch jede Menge unterschwellige Unterstellungen, die alle Muslim*innen in die Nähe von Vielehen, Frauenunterdrückung, rigiden Bekleidungsvorschriften oder Institutionen wie sogenannten Friedensrichtern rücken. Es drängt sich der Eindruck auf, dass die Partei in Menschen muslimischen Glaubens ein willkommenes Feindbild sieht.

Judentum nur begrenzt interessant

Dass auch Muslim*innen in Deutschland aufgrund ihres Glaubens Diskriminierung und Gewalt erleiden, spielt für die Partei dagegen offensichtlich keine Rolle. Im Gegenteil: "Es ist inakzeptabel, Kritik am Islam durch den Vorwurf der 'Islamophobie' oder des sogenannten antimuslimischen Rassismus zu unterdrücken." Berichte über antimuslimische Verhaltensweisen und Gewalttaten werden so von vornherein als unglaubwürdig abgestempelt.

Etwas mehr Verständnis wird einer anderen nichtchristlichen Religion entgegengebracht, dem Judentum. Allerdings findet auch der jüdische Glaube nur dort Erwähnung, wo die Partei meint, ihn gegen "den Islam" in Stellung bringen zu können: Jüdisches Leben sei in Deutschland "vor allem durch juden- und israelfeindliche Muslime" bedroht, heißt es.

Ohne eine bestimmte Religion zu nennen, setzt sich die AfD zudem für ein Verbot des Schächtens ohne Betäubung ein - was Muslime und Juden, die sich an ihre jeweiligen Speisevorschriften halten, gleichermaßen treffen würde. Andere Religionsgemeinschaften erwähnt die AfD in ihrem Programm nicht.