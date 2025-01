Bei der Namenswahl fürs eigene Kind wird die Bibel vermutlich nicht bei jedem auf dem Nachttisch gelegen haben – doch ihr Einfluss ist unübersehbar. Viele der beliebtesten Babynamen des Jahres 2024 haben einen biblischen Ursprung. Besonders deutlich wird das beim Spitzenreiter unter den Jungennamen: "Noah". Die Geschichte des Archebauers ist wohl den meisten ein Begriff, ob gläubig oder nicht.

Biblische Namen faszinieren nicht nur durch ihre klangvolle Zeitlosigkeit, sondern auch durch ihre tiefen Bedeutungen. Sie stehen für Werte wie Glaube, Hoffnung und Weisheit. Hier sind die fünf beliebtesten Jungennamen und Mädchennamen 2024 – samt ihrer Hintergründe.

Jungennamen

1. Noah

• Bedeutung: "Ruhe" oder "Trost"

• Biblische Rolle: Noah ist bekannt aus dem Alten Testament (Genesis 6–9). Er baute die Arche, um die Menschheit und die Tierwelt vor der Sintflut zu retten. Sein Name steht für Gehorsam und Vertrauen in Gott.



2. Matteo

• Bedeutung: "Geschenk Gottes"

• Biblische Rolle: Matteo ist die italienische Form von Matthäus, einem der zwölf Apostel Jesu. Matthäus war Zöllner, bevor er Jesus folgte, und verfasste das Matthäus-Evangelium.



3. Elias

• Bedeutung: "Mein Gott ist Jahwe"

• Biblische Rolle: Elias, auch bekannt als Elija, war ein Prophet im Alten Testament. Er trat für den Glauben an den einen wahren Gott ein und wurde am Ende seines Lebens in einem feurigen Wagen in den Himmel aufgenommen.



4. Luca

• Bedeutung: "Der Leuchtende"

• Biblische Rolle: Luca ist die italienische Form von Lukas, dem Verfasser des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte. Lukas war ein Begleiter des Apostels Paulus und ein Arzt.



5. Leon

• Bedeutung: "Löwe"

• Biblische Rolle: Obwohl Leon nicht direkt in der Bibel vorkommt, steht das Symbol des Löwen für Stärke und Mut. Der "Löwe von Juda" ist ein Titel für Jesus Christus.

Mädchennamen

1. Emilia

• Bedeutung: "Die Eifrige" oder "Die Fleißige"

• Biblische Rolle: Emilia selbst kommt nicht in der Bibel vor, erinnert aber an Tugenden wie Fleiß und Hingabe, die biblische Frauen wie Ruth oder Priscilla verkörpern.



2. Sophia

• Bedeutung: "Weisheit"

• Biblische Rolle: Der Name Sophia ist eng mit der Weisheit Gottes verbunden, die in den Sprüchen und Weisheitsbüchern der Bibel gepriesen wird. Weisheit gilt als eine Gabe des Heiligen Geistes.



3. Emma

• Bedeutung: "Die Große" oder "Die Allumfassende"

• Biblische Rolle: Emma ist nicht direkt biblisch, doch die Bedeutung erinnert an Stärke und Großherzigkeit, die Frauen wie Deborah oder Esther zeigen.



4. Hannah

• Bedeutung: "Gnade" oder "Barmherzigkeit"

• Biblische Rolle: Hannah ist eine zentrale Figur im Alten Testament. Sie war die Mutter des Propheten Samuel und ist ein Vorbild für Gebet und Hingabe an Gott.



5. Mia

• Bedeutung: "Die von Gott Geliebte"

• Biblische Rolle: Mia ist eine Kurzform von Maria, der Mutter Jesu. Maria ist eine der zentralen Figuren im Neuen Testament und steht für Demut und Vertrauen in Gott.