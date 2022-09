Vier teilen sich eine Stelle

Die vier Mitarbeitenden teilen sich die zumindest bis Jahresende voll durch die ELKB finanzierte Stelle. Freilich kosten E-Learning und die Mitarbeitenden dahinter Geld. Sebastian Feder verspricht sich von "e-fit" auch nicht, dass die ELKB durch dieses Angebot Mehreinnahmen generiert. "Aber wir können Kosten einsparen", ist er überzeugt und zählt auf: weniger Fahrtkosten für Schulungen, weniger ausgedruckte Unterrichtsmaterialien, Zeitersparnis für die Teilnehmenden.

Jeder hat überdies noch andere Aufgaben in der Kirche inne. "Ich bin beispielsweise erst mal Diakon, habe mir aber viele Kenntnisse angeeignet, weil es mich interessiert hat", so Feder. Andere dagegen hätten klassische Ausbildungen in der Bildungsarbeit und schwerpunktmäßige Fortbildungen genossen.

"Wichtig ist, dass das technische Wissen passt, aber auch genügend Raum für Kreativität und zweckmäßige Lösungen vorhanden ist",

meint Stahl-Lang.

Sie helfen bei didaktischen, methodischen oder inhaltlichen Fragen. "e-fit" hat das Ohr immer am Puls der Zeit, was aktuelle Fragestellungen rund um das E-Learning angeht, und bietet zielgerichtet Schulungen zu den verschiedenen praktischen Themengebieten.

Ein neues Gimmick ist eine Art interaktiver Laserpointer – eine Anwendung, die Feder entdeckt hat, die den physischen Laserpointer ersetzt, mit dem Dozentinnen oder Dozenten auf bestimmte Punkte ihrer Darstellungen und Grafiken zeigen würden. "Das gibt’s auch im Bildschirm, nicht nur auf dem Bildschirm", freut sich Feder – und baut dieses Tool dann gleich für die neuesten Online-Vorträge aus dem Hause "e-fit" ein.

Online-Didaktik und hybride Tagungen

Sebastian Feders Steckenpferd sind bei "e-fit" der technische Support, Online-Didaktik, Videokonferenzen und hybride Tagungen. Als die bayerische Landessynode während der Pandemie neue Tagungsformen suchen musste, war er mit im Boot: Bei der Zuschaltung des ukrainischen evangelischen Bischofs Pavlo Shvartz in die Eventhalle in Geiselwind, den Pressekonferenzen mit zugeschalteten Redakteuren oder dem Aufbau des Studios im Landeskirchenamt war er im Hintergrund mit beteiligt.

Die drei Damen haben ihre Schwerpunkte in den Bereichen Online-Moderation & -Didaktik, Schulungsentwicklungen, Gestaltung von Präsentationen, Live-Online-Trainings, Zoom-Schulungen oder asynchrones Arbeiten mit der Lernplattform ELKBLernen gesetzt. "Es gibt verschiedene Lerntypen unter den Menschen, dem tragen wir auch Rechnung", erklärt Christa Stahl-Lang.

Asynchrones Lernen

Beispiel "asynchrones Lernen": Das Asynchrone drückt sich dadurch aus, dass bei Schulungen der Moderierende nicht live auf dem Bildschirm sichtbar mit dabei ist, sondern im Hintergrund wirkt. Christa Stahl-Lang beobachtet und moderiert dann beispielsweise bei Kursen oder Prüfungen, wie die zu Schulenden sich durch Inhalte, Fragen und Antwortmöglichkeiten schlängeln, ob sie motiviert mitarbeiten oder ob vielleicht mal zwischendurch die Luft raus ist. "Dann schreite ich als Moderatorin ein und gebe mal eine Hilfestellung", erklärt sie.

"Außerdem ist es wichtig, die Teilnehmenden regelmäßig zum Mit- und Weitermachen zu motivieren und in ihren Lernprozessen zu begleiten. Und Spaß machen soll es auch noch."

Das Thema Digitalisierung hat nun auch noch durch Corona rasant Fahrt aufgenommen. Hat man an der EVHN bereits im Jahr 2005 die ersten Gehversuche in dieser Richtung unternommen, Vorlesungen gefilmt und ins Netz gestellt oder in Internet-Clouds wahre Dateienwüsten angelegt, ist man dieser digitalen Steinzeit schon lange entwachsen. E-Learning umfasst mittlerweile das Bereitstellen einfacher Anmeldeformulare oder Handouts über virtuelle Lernformen wie Youtube-Tutorials oder interaktive Präsentationen bis hin zu "Blended Learning": Hinter diesem Begriff verbirgt sich eine gute Mischung aus Präsenzlehre mit Online-Anteilen. Bei "e-fit" ist man überzeugt, dass dieser Mixtur die Zukunft gehört.

"Es gibt immer noch Menschen, die voreingenommen gegenüber digitalen Lehr- und Lernmethoden sind. Vielleicht, weil sie der Qualität der Vermittlung von Inhalten nicht trauen. Oder weil sie befürchten, dadurch überflüssig zu werden",

weiß Christa Stahl-Lang. Doch von dem "Konkurrenzdenken der Fakultäten" dürfe man sich getrost verabschieden. Feder meint: "In der Kombi liegt die Kraft. Paulus würde heute keine Briefe schreiben, sondern die Lernplattform ELKBLernen nutzen."