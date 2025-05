5. Station: Wings of Hope in Bethlehem

Könnte man das Trauma doch einfach so in den Sand setzen!

Bei Wings of Hope for Trauma in Bethlehem spielen Sandkästen eine wichtige Rolle. "Nicht fotografieren!" warnt die Leiterin Ursula Mukarker die Besucher.

Die Sandkästen geben Auskunft über die Tiefen der Seele von Kindern, die Schlimmes erlebt haben. Durch viele Kästen zieht sich eine Trennwand: auf der einen Seite die israelische Flagge, schöne Häuser, Barbiepuppen am Swimmingpool, daneben Panzer, Waffen, auf der anderen Seite die palästinensische Flagge: kaputte Häuser, zerzauste Bäume, die Puppen liegen kopfüber im Sand, Trostlosigkeit. Aber auch Hoffnungsbilder mit Blumen und Schmetterlingen. Auf Initiative auch der deutschen Außenministerin Baerbock seien etwa 100 Kinder aus Gaza nach Bethlehem gekommen. Acht davon konnten zur Therapie bei Wings of Hope kommen. Nein, so etwas habe man noch nicht erlebt: so schwere Traumata; Kinder, die kaum erreichbar waren. Nein, man wolle, man könne nicht weitergeben, was man da gehört habe.

6. Station: Ev.-luth. Weihnachtskirche in Bethlehem

Aber auch in der Westbank sei die Situation nun so schlimm wie nie zuvor, sagt Munther Isaac, Pfarrer der evangelisch-lutherischen Weihnachtskirche in Bethlehem.

Mit seiner Weihnachtspredigt 2023 und seiner Krippeninstallation "Christ in the rubble" ist er international bekannt geworden. In wenigen Wochen soll er die Pfarrstelle in Ramallah antreten. Am Ostermontag wollte er mit seiner Familie dorthin. Dreieinhalb Stunden hätten die Soldaten sie dort in der Hitze warten lassen. Dann mussten sie unverrichteter Dinge wieder den Rückweg antreten. Immer mehr solcher Checkpoints innerhalb der Westbank, Übergriffe der Soldaten: "Die Westbank wird ein zweites Gaza" sagt er. Dafür gebe es immer mehr Indizien. In Deutschland wird manchmal gefragt, warum sich die Christen des Heiligen Landes nicht deutlich gegen die Hamas aussprechen würden. Sei das zu gefährlich?

Die Enttäuschung der Christen im Heiligen Land

"Nein, es ist überhaupt nicht gefährlich", ruft Munther Isaac. "Präsident Abbas hat es gestern getan, er hat die Hamas sogar als ‚Hundesöhne‘ bezeichnet und aufgefordert, die Geiseln frei zu lassen." Die Oberhäupter der Kirchen hier hätten die Gewalt verurteilt und das christliche Netzwerk Kairos Palästina hat sich in seinen Veröffentlichungen gegen die Herrschaftsform der Hamas ausgesprochen. Was soll die Frage also, meint er. Wenn Palästinenser gewaltsam Widerstand leisten, selbst wenn es legitim innerhalb besetzten Gebietes ist, würden sie oft als Terroristen bezeichnet. Wenn sie zivilen Widerstand im Sinne von Boykott befürworteten, würden sie dämonisiert.

"Ihr meint, dass die Muslime das Problem seien: Aber schaut in die Geschichte!" fordert er auf: "Juden und Muslime haben immer zusammen gelebt. Es waren Christen, die mit Juden ein Problem hatten!" Er macht deutlich, dass er es aufgegeben hat, etwas von Christen aus Europa zu erwarten: in den letzten 77 Jahren hätten sie nicht verurteilt, was hier im Land vor sich gehe. Und auch jetzt: Schweigen, wenn Millionen Menschen Nahrung und medizinische Hilfe verweigert werden.

"Wir werden für europäische Schuld geopfert" ruft er. Das Gedenken an Bonhoeffer in Deutschland in diesem Jahr empfindet er als eine Art Missbrauch: "Ihr seid nicht bereit, seinen Weg zu gehen." – Munther Isaac hatte keinen Wert auf die Begegnung mit Gästen aus einer deutschen Landeskirche gelegt. Weiß er doch, dass das, was er zu sagen hat, in Deutschland kaum jemand hören will – ganz anders als in den USA und vielen anderen Ländern, wo er oft zu Gast ist.