Jubiläumstournee

Wie Iron Maiden melodische Riffs und spirituelle Tiefe verbinden

Die britische Heavy-Metal-Institution Iron Maiden kommt im Zuge ihrer "Run For Your Lives World Tour 2025/26" nach Deutschland. Die Band feiert mit dieser Tour ihr 50-jähriges Bestehen und hat in vielen ihrer Songs und Albencover religiöse und spirituelle Themen verarbeitet.

Lesezeit: 2 Minuten

2 Minuten