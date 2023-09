Ausdrucksstarke Gesichter in klaren Linienzeichnungen, Bilder von Schlachten und Naturgewalten in eindringlicher Ästhetik, gehalten in schwarz, weiß und dunkelblau: In "Erlösung" taucht das Augsburg des Jahres 1632 in den drei Kapiteln auf 176 Seiten vor den Augen auf. Paul Rietzl hat sich alte Stadtpläne angesehen und mit Perspektiven der Gegenwart verglichen. "Die Augsburger sollen ihre Stadt auch wieder erkennen, wenn sie die Geschichte lesen", beschreibt er seinen Anspruch. Damals tobt in ganz Deutschland der Krieg zwischen Katholiken und Protestanten, deren König Gustav Adolf von Schweden mit seinen evangelischen Glaubens­genossen eben die zuvor sieg­reichen Feld­herren des katholischen Heiligen Römischen Kaisers in die Defensive gebracht hat.

Jetzt steht der Schweden­könig mit seiner Armee vor den Toren der Stadt Augsburg, in dem die beiden Konfessionen bisher im einvernehmlichen Miteinander gelebt haben – und das auch weiterhin möchten. Nun schlägt die Stunde des angese­henen Kunst­händlers Philipp Hainhofer, der eine mögliche Schlacht durch kluge Verhand­lungen abzuwenden versucht. Es gelingt. Mitunter auch, weil Hainhofer dem König einen kunstvollen Schrank zum Dank für die unblutige Lösung und die Befreiung der Protestanten in Augsburg schenkt.

Zu Ehren Elias Holls

Der steht mittlerweile im Museum Gustavianum im schwedischen Uppsala und nicht im Augsburger Maximiliansmuseum, wo derzeit die Sonderausstellung "Elias Holl – Meister Werk Stadt" anlässlich des 450. Geburtstages des bedeutendem Architekten und Sohn der Stadt gezeigt wird. Er selbst kommt in "Erlösung" nicht vor, "wohl aber seine damals schon fertig gestellten Bauten wie Zeughaus oder der Perlachturm", meint Rietzl. Zusammen mit Museumsleiter Chrisoph Emmendörffer hat er dessen Übersetzung des Tagebuchs Hainhofers über die schwedische Besetzung Augsburgs in ein modernes Deutsch in Bilder gefasst – die zweite Zusammenarbeit nach der vor zwei Jahren erschienenen Graphic Novel "Augsburg 1521". "Wir haben uns lange über Hainhofer unterhalten. So konnte ich dessen Charakter erahnen und auch in der Mimik der Zeichnungen darstellen", meint Rietzl.