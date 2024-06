Immer wieder haben sich Zeitgenossen Kafkas und auch spätere Interpreten seiner Werke mit der Religiosität des Schriftstellers auseinandergesetzt. Wie die jüdische Schriftstellerin Margarete Susmann, die bereits 1929 in den "Traumgespinsten", die Kafka in Werken wie der "Verwandlung" webt, das "Hiobsproblem des Leidens und der Schuld" sieht. Oder später der Judaist und Religionswissenschaftler Karl-Erich Grötzinger, der in dem unschuldig schuldig gewordenen Josef K. in Kafkas bekanntestem Werk "Der Prozess" das Gericht als "Weise der Gottesherrschaft" nachgebildet sieht, dessen "himmlische Kanzleien" an die Judenschule erinnern.

Freund vernichtete Werk nicht

Allen voran hat aber sein Freund und "Retter" seines Werks, Max Brod, Kafkas Schriften religiös-allegorisch gedeutet und den "religiösen Einsatz seines ganzen Ichs" gelobt. Brod war es aber auch, der dem ausdrücklichen Wunsch Kafkas, das Werk nach seinem Ableben zu vernichten, bekanntlich nicht entsprochen hat. Nicht zuletzt ihm ist es zu verdanken, dass das Gesamtwerk des durch seine psychologisierende Schreibweise für Generationen spannenden Autors ab 1950 veröffentlicht wurde und heute Welt- literatur ist.

Der älteste Sohn des tschechisch-jüdischen Händlers für Galanteriewaren, Hermann Kafka und dessen deutsch-jüdischer Frau Julie wird am 3. Juli 1883 geboren und wächst mit drei Schwestern in einem Haushalt auf, der vom geschäftlichen Treiben des Vaters geprägt ist. Dieser schert sich wenig um die jüdischen Wurzeln der Familie. Für das Ehepaar Kafka als assimilierte Juden stehen das Erreichen von Wohlstand und das Aufgehen in einer mehr säkular denkenden und handelnden Gesellschaft im Vordergrund.

Auch Franz Kafka spielt in diesem Milieu seine "Rolle", absolviert seinen Schulabschluss am deutschsprachigen Staatsgymnasium in Prag sowie ein Jura-Studium an der Deutschen Universität der Stadt. Später versieht er seine Aufgaben an einer Unfallversicherungsanstalt sowie als Teilhaber an einer Asbestfabrik des Schwagers mit Sorgfalt, aber ohne Eifer. Die Leidenschaft des Heranwachsenden gehört bereits gänzlich der Literatur. Allerdings spürt er sein Anderssein als Jude schon früh, als 1897 tschechische Nationalisten während des sogenannten Dezembersturms jüdische Quartiere Prags ausrauben.

Rüdiger Safranski, der im Hanser-Verlag anlässlich des 100. Todestags eine weitere Biografie Kafkas vorgelegt hat, beschreibt den allgegenwärtigen Antisemitismus im Prag des ausgehenden 19. Jahrhunderts so, dass dieser immer wieder den gemeinsamen Nenner zwischen Deutschstämmigen und Tschechen darstellt, auch wenn sich beide Nationalitäten in der Metropole sonst gerne uneins sind. Jude sein ohne ausdrücklich jüdische Prägung – dieser Widerspruch macht schon dem jungen Kafka zu schaffen, wenn er sich in seinen Aufzeichnungen beispielsweise über seine "Konfirmation" in der Synagoge wundert, zu der sein Vater statt der eigentlich üblichen Bar-Mizwa geladen hatte. Seine halbherzige jüdische Sozialisation beschreibt der Autor später als langweilig: "Ich durchgähnte die vielen Stunden und suchte mich möglichst an den paar kleinen Abwechslungen zu erfreuen. Etwa, wenn die Bundeslade aufgemacht wurde."