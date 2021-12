Digitales Feuerwerk der Berliner Morgenpost

Nachdem wir schon im letzten Jahr auf Raketen verzichten mussten, vermisst der eine oder andere von Ihnen sicherlich die vielen bunten Lichter des jährlichen Silvesterfeuerwerks. Abhilfe schaffen kann das digitale Feuerwerk der Berliner Morgenpost. Auf einer eigens dafür erstellten Internetseite können kurze Videos von berühmten Feuerwerken aus verschiedenen großen Städten angeschaut werden. Darunter auch zwei deutsche Städte: Berlin und Hamburg.

Eigenes Feuerwerk mit Fireworks Arcade erstellen

Wem das noch nicht reicht, der kann mit der App "Fireworks Arcade" ein eigenes, realistisches Feuerwerk mit nur einigen wenigen Berührungen des Handybildschirms erstellen. Die Lichtshow kann entweder alleine bewundert werden oder mit Musik unterlegt an Freunde und Familie geschickt werden. Ein integraler Bestandteil der Smartphoneapp sind außerdem einige Spielmodi mit bunten Feuerwerken. Erhältlich im Google Playstore und im Appstore.

Ein gemeinsamer Online-Spieleabend

Lange Reisen im Zug oder Flugzeug sind aufgrund der Corona-Pandemie nur bedingt möglich. Dazu kommen noch Kontaktbeschränkungen, die es weiter erschweren, den Abend des 31. Dezembers mit Freunden und Familienmitgliedern zu verbringen. Trotzdem müssen wir Silvester nicht ganz alleine verbringen, denn mit ein wenig Planung kann ein lustiger Online-Spieleabend entstehen, an dem unbegrenzt viele Menschen aus allen Ecken der Welt teilnehmen können. Eine ausführliche Liste mit Ideen für kostenlose Spiele über den Browser findet Ihr in diesem Medientipp. Aber auch das typische "Offline-Spiel" Tabu ist in einer Videokonferenz umsetzbar.

Video-Konferenz planen

Wer Silvester mit seiner Familie im Netz verbringen mag, sollte sich die entsprechende Software herunterladen. Gut geeignet sind kostenlose Programme wie Zoom und Skype. Benutzt ihr Zoom, ist allerdings das 40-Minuten-Zeitlimit zu beachten, denn ein längerer Anruf ist nur mit einer kostenpflichtigen Lizenz möglich. Eine ausführliche Anleitung für Zoom findet Ihr hier.

Alexa-Skill "Silvester Countdown"

Alexa unterstützt alle, die gerne einmal die Zeit vergessen, und normalerweise von lauten Raketen an den Beginn des neuen Jahres erinnert werden. Mit dem Skill "Silvester Countdown" könnt ihr mit der einfachen Frage "Alexa, frage Silvester Countdown, wie lange noch" den Überblick über die verbleibende Zeit im alten Jahr behalten. Amazons künstliche Intelligenz erinnert euch dann mit einem Countdown an die Tage, Stunden oder Minuten, die verbleiben, bis 2022 beginnt.