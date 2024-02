Nicolas Dierks ist promovierter Philosoph und Dozent an der Leuphana Universität in Lüneburg. Er steht an der Schnittstelle von Wissenschaftstheorie und praktischer Unternehmensberatung. Im Podcast Ethik Digital spricht er über Ethik in der Wirtschaft.

Sie sind viel unterwegs in Sachen Wirtschaftsethik: Ist moralisches Denken in der Wirtschaft überhaupt noch vorhanden?

Nicolas Dierks: Natürlich bin ich nicht so naiv zu glauben, dass wir es ohne Regulierungen geht. Gerade in Märkten mit einer starken Monopolisierung braucht es Regulierung. Das ist völlig klar. Wenn ich allerdings über Moral in der Wirtschaft spreche, dann geht es mir um die Position, von der aus ich auf die Wirtschaft zugehe. Denn wenn ich Menschen in der Wirtschaft vorab unterstelle, sie seien unmoralisch, dann kommt selten produktive Kommunikation zustande.

Gerade im Mittelstand gibt es viele anständige Menschen, für die aber das Thema digitale Ethik schwer zugänglich ist. Dort vermeide ich Begriffe wie Ethik oder Moral und spreche lieber von Verantwortung oder Vertrauen. Damit können die meisten etwas anfangen. Und dann kann ich aufzeigen: Moralische Normen sind stets im Spiel, wenn Menschen kooperieren.

Denn überall, wo Menschen zusammenarbeiten, braucht es respektvollen Umgang. Gute Beziehungen zu den Mitarbeitenden, unter Führungskräften, zu den Führungskräften, zu den Kunden, zu Geschäftspartnern sind wichtig. Es hat sofort auch negative ökonomische Effekte, wenn in Beziehungen Misstrauen herrscht. Deshalb möchte ich die Dichotomie zwischen Ökonomie und Moralität aufbrechen. Es geht darum, die Extreme zu vermeiden.

Lässt sich Moral in großen Unternehmen noch umsetzen?

Die Größe scheint eine Rolle zu spielen. Also in dem Moment, wo Menschen sich nicht mehr begegnen, wo sie nicht mehr direkt miteinander zu tun haben, ändert das etwas in der Unternehmenskultur. Da braucht es schon eine starke Werteorientierung, gerade auch von der Führungsebene, um diese Kultur lebendig zu halten.

Und warum scheuen sie sich dann, an der Stelle von Ethik zu sprechen?

Grundsätzlich habe ich überhaupt kein Problem, das Wort "Ethik" in den Mund zu nehmen. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass Wirtschaftsvertreter das Thema dann häufig in eine abgelegene Schublade sortieren, irgendwo an einen Randbereich mit ziemlich niedriger Priorität.