Kirchenrat Dr. Björn Mensing, Pfarrer der Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau erinnert in seiner Predigt in Buchenwald am Sonntag, den 18. Juli, auf Bitten der Veranstalter an Martin Gauger – und an das Versagen seiner Kirche. Der Gottesdienst findet im Rahmen von Gedenkwochen zum 80. Todestag von Martin Gauger statt. Am 15. Juli 1941 wurde Gauger von den Nazis im KZ Buchenwald ermordet.

Gauger verweigerte Eid auf Hitler aus Gewissensgründen

Martin Gauger gehörte zu den ganz wenigen Juristen in Deutschland, die 1934 aus Gewissensgründen den Eid auf Hitler verweigerten und aus dem Staatsdienst entlassen wurden. Zunächst ohne Anstellung, verfasste er eine juristische Dissertation, in der er nachwies, dass eine bekenntniswidrige Kirchenleitung keine Vollmacht habe. Er sprach damit den von NS-hörigen "Deutschen Christen" dominierten Kirchenleitungen die Legitimität ab.

Anfang 1936 wurde er promoviert. Bereits ab 1935 stand der Pfarrerssohn im Dienst der Leitung der DC-kritischen "Bekennenden Kirche" (BK) in Berlin, dabei ab 1938 angestellt von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB). 1937 war der Kirchenjurist maßgeblich an der Aufhebung von Polizeimaßnahmen gegen BK-Mitglieder in Lübeck beteiligt. So konnte er die Entlassung des Organisten Jan Bender aus dem KZ Sachsenhausen erreichen.

Landeskirche half Gauger nicht

1940 kam Martin Gauger der Aufforderung zur Musterung zum Wehrdienst nicht nach: "Ich kann diesen Krieg nicht fördern, ich kann nicht helfen, dass das Meer von Blut und Tränen noch andere Länder überflutet." An seinen Bruder Siegfried schrieb er Ende April 1940: "Wenn einmal der Nebel sich zerteilt hat, in dem wir leben, dann wird man sich fragen, warum nur einige, warum nicht alle sich so verhalten haben." Auf der Flucht ins Ausland wurde er im Mai 1940 angeschossen. Zunächst in Düsseldorf inhaftiert, wurde er 1941 ins KZ Buchenwald verlegt, wo er im Steinbruch schwerste Zwangsarbeit leisten musste.

Die bayerische Kirchenleitung, die für seine Kriegsdienstverweigerung kein Verständnis zeigte, beendete im Juni 1940 das Dienstverhältnis mit Martin Gauger mit sofortiger Wirkung. Seine Familie bat vergeblich die lutherischen Landesbischöfe Hans Meiser (Bayern) und Theophil Wurm (Württemberg) sich dafür einzusetzen, dass er ein ordentliches Gerichtsverfahren bekommt. Am 14. Juli 1941 wies die SS in Buchenwald Martin Gauger einem sogenannten "Invalidentransport" zu, das Todesurteil. Am Folgetag wurde er in der Gaskammer der Euthanasie-Tötungsanstalt PirnaSonnenstein im Alter von 35 Jahren ermordet.

Späte Einsicht

Erst 65 Jahre später schrieb Landesbischof Dr. Johannes Friedrich, Leitender Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), der Nachfolgeorganisation des Lutherrats, auch im Namen der ELKB an Martin Gaugers Schwester Dr. Hedwig Heiland, geborene Gauger: "Die damaligen Kirchenleitungen … haben sich, als sein Leben in höchster Gefahr stand, nicht mit der gebotenen Kraft für ihn eingesetzt … Damit haben sie sich an dem Menschen und Kirchenmann Martin Gauger schuldig gemacht."