Weinlese in Franken - Winzer hoffen auf einen guten Jahrgang

Buch der Bücher

Soll einfach "Fränkische Bibel" auf dem Buchdeckel stehen - oder doch ein herzhaft-fränkisches "Allmächt..."? So oder so – zu Weihnachten 2023 soll das gute Stück fertig sein. Bereits am Sonntag gibt es außerdem einen Gottesdienst auf Fränkisch.