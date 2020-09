EKD Zukunftsforum: Rund 500 TeilnehmerInnen diskutieren über #KircheistZukunft

Chats zu sechs verschiedenen Themen - Mehr als 1000 Kommentare

Update 12.39 Uhr: Dann klappt es - und in Nürnberg, wo sich einige TeilnehmerInnen zum realen Treffen verabredet haben, wird es still. Sie haben ihre Laptops aufgeschlagen und tippen nun ihre Ideen und Antworten in das Tool. Die erste Runde soll vor allem Ideen und Stimmen einsammeln. Die Akteure sind deshalb anonym, was eine Person in der Runde über die "Kirche in digitaler Kultur" bemängelt.

Sie schreibt: "Wahrscheinlich war ich zu blauäugig mit meinen Erwartungen an den heutigen. Aber ehrlich, Leute: Nicht moderierte, anonyme Chatrooms sind doch heutzutage keine Arbeitsgruppen mehr. Es ist doch fast eine Karikatur, dass wir in einem solchen Setting über eine Kirche der Zukunft in digitaler Kultur uns auseinandersetzen müssen. Es gibt doch wesentlich bessere Kommunikationsmöglichkeiten und 500 Teilnehmende kann man auf einem Online Kongress in 10 Arbeitsgruppen packen, sodass diese noch vernünftig miteinander in einen moderierten Austauschprozess kommen." Andere halten dagegen und meinen, dies sei ja die erste Runde, weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Kollaboration sollen noch folgen. Einige TeilnehmerInnen fragen sich, wie mit den vielen Antworten umgegangen werden soll.

Wie dem auch sei: Nach einer Stunde in dem Chatroom versiegen langsam die Kommentare, und auch die zehn Stimmen, die jeder abgeben kann, sind verteilt. Erst kurz vor der Mittagspause können die anderen Fokusfragen angesehen und ebenfalls kommentiert werden. Die Zahl der Kommentare bei den einzelnen Themen variiert stark - manchmal gibt es über 30 Antworten, dann aber auch nur zwei oder drei Kommentare. Unter dem Stichwort "Aufhören lernen" äußern sich zum Beispiel 37 Personen. Dort steht der Wunsch:

"Wir müssen gemeinsam die Kunst des Aufhörens lernen. Nich alles, was mal gut war, ist noch gut. Wir brauchen Freiheit zum Aufhören - damit Energie frei wird... vielleicht für Neues."

Unter der Rubrik "neue Entscheidungswege" wünscht sich eine Person, Angst und Kontrollwahl abzubauen, dazu gibt es 18 Kommentare, eine andere Person appelliert an den Mut, Entscheidungen zu treffen, hier stehen 16 Kommentare.

Die Wünsche und Anregungen der TeilnehmerInnen sind vielfältig. Mal geht es um die Struktur der Organisation Kirche, dann um Einzelfragen wie eine Startup-Kultur in der Kirche, neue Gemeindeformen, mehr Risikofreude und Methodenkompetenz in der Führungsetage. Auch die Frage nach der Kirchensteuer wird an verschiedenen Orten gestellt. Sollte es Marketing geben für die Kirchensteuer - oder braucht es neue Formen der Mitgliedschaft oder eine Kultursteuer?

Bis zur Mittagspause sind über tausend Kommentare zusammengekommen. Diese sollen zusammengetragen und auch dokumentiert werden, erklärt Frank Schomburg von Nextpractice. Ab 14 Uhr soll es weitergehen mit dem Zukunftskongress.

Über diese Fokusfragen wurde diskutiert: