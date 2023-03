Der noch amtierende bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm pflegt einen sehr professionellen Umgang mit Social Media. Besonders sein tägliches Video auf Facebook zeigt, wie gut er die Kommunikationsform verstanden und sich angeeignet hat.

Wie schaut es bei seinen potenziellen Nachfolger*innen aus? Wir haben uns die Instagram-Profile von Dekanin Nina Lubomierski, Mission EineWelt-Direktorin Gabriele Hoerschelmann, Dekan Klaus Schlicker und Regionalbischof Christian Kopp angeschaut. Warum nicht Facebook? Die Antwort ist einfach: Weil das einst so mächtige soziale Netzwerk einen beispiellosen Bedeutungsverlust hingelegt hat.

An dieser Stelle eine Klarstellung: Natürlich hängt die Qualifikation der Kandidierenden nicht von ihrer jeweiligen Performance auf Social Media ab.

1. Die Zahlen

Zunächst einmal: Alle vier Kandidierenden sind auf Instagram aktiv. Allerdings gibt es große Unterschiede, wie lange sie bereits wie viel Inhalt dort teilen.

So ist Nina Lubomierski am längsten bei Instagram dabei. Ihr erster Post ist vom Oktober 2017. Christian Kopp kann da nicht ganz mithalten, ist aber immerhin auch schon seit Feburar 2020 mit Beiträgen vertreten. Beide sind durchaus aktiv, nicht nur in zahlreichen Bilder-Postings, sondern auch in ihrer jeweiligen Story.

So verwundert es auch wenig, dass sie schon einige Follower sammeln konnten: Nina Lubomierski hat stolze 1.652, Christian Kopp kommt auf 1.155.