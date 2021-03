5 Dinge, die Sie noch nicht über den Künstler Albrecht Dürer wussten

5. Albrecht Dürer starb möglicherweise an Malaria

Auf einer Reise in die Niederlande im Jahr 1520 lässt sich Dürer erneut von seiner Wissbegierde leiten: Zusammen mit einem Begleiter lässt er sich vom Kapitän eines Frachtschiffes zu einer Stelle in der Nordsee bringen, an der ein toter Wal angespült wurde, den er malen möchte. Die mühsame und gefährliche Reise durch den Sturm ist vergebens, denn der Wal wurde bereits von der Strömung wieder aufs Meer getrieben. Dürer zahlt einen hohen Preis für dieses Abenteuer: Möglicherweise hat er sich auf dieser Reise mit Malaria angesteckt, an dessen Folgen er am 6. April 1528 in seiner Heimatstadt Nürnberg stirbt. Andere Historiker dagegen gehen inzwischen davon aus, dass Dürer an einer Lungenentzündung gestorben ist.