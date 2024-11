Ich wette, auch ihr habt euch schon gefragt: Was hat es bloß mit dieser mysteriösen Dubai-Schokolade auf sich? Ich selbst bin nur dank meiner Frau darauf gestoßen und war verblüfft, wie dieser Hype aus dem Nichts entstehen konnte.

Warum flippen gerade alle wegen einer Schokolade aus Dubai aus? Es ist erstaunlich, wie schnell wir uns von Social Media einwickeln lassen. Eine einfache Süßigkeit wird auf Instagram und TikTok als unverzichtbares Must-Have präsentiert, als hätte sie magische Kräfte oder würde das ewige Leben verleihen. Aber mal ehrlich: Was ist an dieser Schokolade wirklich so besonders? Wahrscheinlich nicht viel.

Dubai-Schokolade: Es geht nicht um Geschmack oder Qualität

Die Wahrheit ist, dass es hier nicht um Geschmack oder Qualität geht. Nein, es geht um das Image. Dubai-Schokolade klingt nach Luxus, nach Exotik, nach einem Hauch von "1001 Nacht". Habt ihr je von einer jahrhundertealten Tradition der Schokoladenherstellung in Dubai gehört? Nein? Eben. Am Ende ist das Ganze ein ausgeklügeltes Marketing-Manöver. Der Name, die schicke Verpackung, angeblich erlesene Zutaten wie Engelshaar – alles ist darauf abgestimmt, euch das Gefühl zu geben, etwas Exklusives in den Händen zu halten.

Vier Buchstaben fassen den Hype perfekt zusammen: FOMO – die "Fear of Missing Out" (zu Deutsch: Angst, etwas zu verpassen). Es genügt, wenn ein paar Influencer ihre glamourösen Unboxing-Videos posten, und schon fühlen sich alle, als ob sie etwas verpassen, wenn sie diese Schokolade nicht besitzen. Dabei spielt der eigentliche Geschmack kaum eine Rolle – es zählt nur, Teil des Trends zu sein, etwas zu haben, was andere begehren.

Die Schokolade wird zum Statussymbol: "Schaut her, ich habe eine, ich war der Erste!" Das erinnert fast an die Aldi-Computer der 90er oder die ersten iPhones der 2000er. Und bevor man sie genießt, muss natürlich erst ein Foto oder Video gepostet werden.

Gute Schokolade gibt's woanders

Hand aufs Herz: Braucht jemand wirklich diese Schokolade? Wer gute Schokolade will, schaut besser nach Belgien oder in die Schweiz. Aber darum geht es nicht. Dubai steht für Luxus, Überfluss und den Wunsch, sich von der Masse abzuheben. Dieses Image kaufen die Menschen – nicht die Schokolade.

Und wenn wir ehrlich sind, kaufen viele von uns das Gefühl mit: das Gefühl, sich etwas Besonderes leisten zu können, dazuzugehören. Bei uns in Franken nennt man solche Menschen "adebei" – Hauptsache dabei.

Die Dubai-Schokolade ist letztlich eine perfekte Fallstudie dafür, wie leicht wir uns vom oberflächlichen Glamour verführen lassen. Der ganze Hype hält uns einen Spiegel vor: unsere eigene Oberflächlichkeit.