Landwirtschaft

Neues vom Acker: Wie der Klimawandel neue Nutzpflanzen und Anbaumethoden möglich macht

Mit dem Klimawandel rücken in der Landwirtschaft Nutzpflanzen in den Blick, die gut mit Sonne und Trockenheit klarkommen. Darunter sind Neuankömmlinge aus dem Süden. Aber auch so manche Traditionsfrucht wird gerade neu entdeckt.