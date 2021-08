Wie werde ich Religionspädagogin oder Religionspädagoge?

Karin Müller arbeitet seit zehn Jahren als Religionspädagogin im Dekanat Aschaffenburg. Sie hat das Studium "Religionspädagogik und kirchliche Bildungsarbeit" an der Evangelischen Hochschule in Nürnberg noch auf Diplom studiert. Mittlerweile dauert das Studium auf Bachelor acht Semester.

Religionspädagogik im Studium

Das Studium beinhaltet viele verschiedene Aspekte, die Religionspädagog*innen in der späteren Arbeit nutzen können. Vermittelt werden theologische Inhalte wie Bibelwissenschaft und Religionswissenschaft ebensio wie pädagogisch-psychologische Elemente wie Didaktik und kirchliche Bildungsarbeit. Auch kreative Inhalte wie Musik und Kunst gehören zur Ausbildung.

"Besonders spannend fand ich Pädagogik und Psychologie. Wie verhalten sich Menschen? Wie ist die Entwicklung? Wie ist auch die Glaubensentwicklung? Man denkt ja immer, alle, die an Gott glauben, glauben an den alten Mann auf der Wolke mit dem ganz langen Bart. Aber der Glaube entwickelt sich ja mit dem, was wir dann auch erleben", erinnert sich Karin Müller.

Im Vorbereitungsdienst praktische Erfahrungen sammeln

Nach dem Studium folgt ein zweijähriger Vorbereitungsdienst in der Gemeinde und der Schule. Dort können die Absolvent*innen praktische Erfahrungen sammeln und werden auch durch Mentor*innen vor Ort begleitet. Während des zweijährigen Vorbereitungsdienstes gibt es weitere Seminare. Anschließend können sich die Religionspädagog*innen sich auf Stellen bewerben.

Berufsschanchen für Religionspädagog*innen

Religionspädagog*innen können sowohl im Schuldienst als auch in der Gemeinde eingesetzt werden. Manche Stellen beinhalten nur einen Teil des Arbeitsfelds, andere haben einen geteilten Dienst in der Gemeinde und in der Schule. Beim Schulunterricht ist die Zielgruppe etwas enger, weil man mit Schulkindern arbeitet. In der Gemeindearbeit arbeiten die Religionspädagog*innen mit verschiedenen Altersgruppen zusammen, was für Karin Müller sehr wichtig war: