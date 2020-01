Ökumenische Flusssegnungen an Donau und Ilz: Das Kreuz in die Fluten

Die Flusssegnungen gehen zurück auf einen Ritus der orthodoxen Kirche, die alljährlich am ersten Sonntag nach Epiphanias (6. Januar) an die Taufe Jesu im Jordan erinnert. In allen orthodoxen Kirchen wird an diesem Feiertag eine Segnung des Wassers zelebriert, um die Menschen, deren Häuser, Äcker und Tiere zu segnen. In vielen orthodoxen Ländern gibt es darüber hinaus die Tradition, alle Gewässer zu segnen, das Meer, die Seen, Flüsse, die Quellen und die Brunnen.

Der Ökumenische Arbeitskreis "Lebendige Donau" gab vor 26 Jahren den Impuls für die ökumenische Donausegnung. Die Feier am Donauufer ist seither zu einem bedeutenden Zeichen ökumenischer Verbundenheit und christlicher Schöpfungsverantwortung in der niederbayerischen Region geworden.

Der Arbeitskreis setzte sich unter anderem für den Erhalt der letzten 70 Kilometer frei fließender Donau im Isarmündungsgebiet ein, der im Februar 2013 vom bayerischen Kabinett nach langem Ringen beschlossen wurde.

Die Gebete an der Donau nehmen mehr und mehr die globalen Zusammenhänge von Naturzerstörung, sozialer Ungerechtigkeit und Bedrohung des Friedens weltweit in den Blick. Anliegen des Arbeitskreises sei es unter anderem, die völkerverbindende Dimension der Donau als "andere Balkanroute" in den Mittelpunkt zu stellen, heißt es.