Rosenberger Krippenweg zieht jedes Jahr in der Weihnachtszeit Tausende Besucher an

Wer in diesen Tagen die Rosenberger Johanniskirche betritt, kommt nicht umhin, einen Blick auf die Weihnachtskrippe zu werfen: Der Stall ist von frischem Moos bedeckt, Maria, Josef und das Jesuskind erscheinen dort eingebettet in eine ländliche Szenerie. Die einzelnen Figuren kennzeichnet eine feine, charakteristische Bemalung. Besonders fällt dies bei Maria auf: "Sie hat einen ruhigen und entspannten Gesichtsausdruck, wie eine zufriedene Mutter", sagt Manfred Weiß. Seit Jahren betreut er die Krippe und kann jede Figur blind beschreiben. Er kennt die Krippe noch aus Kindertagen.

Noch heute ist die Krippe so aufgestellt, wie sie vor über 60 Jahren zum ersten Mal in der Kirche gestanden habe. Angeschafft wurde sie für das Weihnachtsfest im Jahr 1957, berichten die Annalen. Der damalige Pfarrer Herrmann Opp teilte in der Kirchenvorstandssitzung vom Februar 1958 mit, dass die Krippe nun um die fehlenden Figuren, die Weisen aus dem Morgenland, ergänzt werden solle. Dabei berichtete er auch, dass ein Bildschnitzer aus dem Sudetenland die Krippe zum Preis von 250 Mark angefertigt hatte. Zum Vergleich: Damals kostete ein Laib Brot 0,84 Mark und der Lohn eines Arbeiters betrug im Schnitt 200 Mark.

61 Krippendarstellungen

Die Weihnachtskrippe in der Johanniskirche ist eine von insgesamt 45 Stationen auf dem Rosenberger Krippenweg. Dieser führt durch das ganze "Dorf", wie die Rosenberger ihren Ort gerne nennen, verbindet die Häuser miteinander und zeigt insgesamt 61 Krippendarstellungen. Es finden sich Krippen-Bauwerke im maurisch-orientalischen Stil neben Gebäuden, die alpenländisch, oberpfälzisch oder fränkisch geprägt sind. Der Betrachter kann einen Zug der drei Weisen zum Kind entdecken, der in einem quer liegenden Baumstamm aufgebaut ist, man entdeckt Krippen in Amphoren, Ruinen und Höhlen. Auch ein hölzerner Waschtrog dient als Herberge für die Heilige Familie.

Im Rathaus steht heuer eine Schneekrippe. Sie wurde aus einer Wurzel geschnitzt, die Wolfgang Albersdörfer, der Sprecher des Krippenwegs, von einer Reise nach Südtirol heimgebracht hat. "Der Schnee ist aus Natriumhydrogencarbonat gemacht", verrät Albersdörfer, der seit 35 Jahren selbst Krippen baut.