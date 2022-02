Der Autor Jan Fleischhauer ist für seine – vorsichtig ausgedrückt – kontroversen Kolumnen bei "Focus" bekannt. Sagen wir es mal so: Man könnte öfter den Eindruck gewinnen, es ginge ihm weniger um eine Sache als darum, mit möglichst provokanten Thesen und Aussagen Aufmerksamkeit zu bekommen.

Die Nazis sollen den deutschen Sozialstaat begründet haben

Sollte dies so sein, so gelingt ihm das auch. Regelmäßig sorgen seine Meinungsbeiträge für Kontroversen. So auch sein jüngster Streich, in dem er die, nun ja, Theorie aufgreift, Hitler sei eigentlich ein Linker gewesen. Als vermeintlichen Beleg dafür führt er unter anderem die (inhaltlich falsche) Behauptung an, die Nazis hätten den deutschen Sozialstaat begründet. (Das war Bismarck.)

So weit, so gut. Zwar ist die Position, die Fleischhauer da vertritt, im besten Falle originell, im schlimmsten Falle Geschichtsrevisionismus. Aber lassen wir das mal für einen Moment dahingestellt sein. Wirklich unangenehm wird es, wenn wir uns anschauen, was Fleischhauer auf die erwartbar scharfe Kritik an seinem Text erwidert.

Jüdische Bräuche zu instrumentalisieren geht gar nicht

Auf Twitter schrieb der Kolumnist nämlich, wohl in der Annahme, das wäre eine gelungene Verteidigungsstrategie: