Friedenspolitik-Experte Gildemeister "Aus friedenspolitischer Sicht ist der Koalitionsvertrag innenpolitisch erfreulich und außenpolitisch enttäuschend"

Wie beurteilen Sie den Koalitionsvertrag aus Ihrer Perspektive? Ist er ausreichend, um mehr Frieden auf der Welt zu schaffen?

Gildemeister: Frieden in der Welt zu schaffen kann und darf nicht Ziel deutscher Politik sein, die Frage ist vielmehr, ob der Koalitionsvertrag Vorhaben enthält, damit die Bundesregierung zukünftig mehr für den Frieden in der Welt leistet.

Aus friedenspolitischer Sicht ist der Koalitionsvertrag innenpolitisch erfreulich und außenpolitisch insgesamt enttäuschend.

In Deutschland sollen eine Strategie für gesellschaftlichen Zusammenhalt, Demokratieförderung sowie Extremismusprävention entwickelt sowie das Bundesprogramm "Demokratie leben!" verbessert und dauerhaft gesichert werden. Auch die geplante Modernisierung des Gemeinnützigkeitsrechts ist zu begrüßen; so soll beispielsweise gesetzlich klargestellt werden, dass gemeinnützige Organisationen auch zu tagespolitischen Themen Stellung nehmen können. Bei den Themen Erinnerungskultur, Friedensforschung und Integration von Eingewanderten gibt es ebenfalls erfreuliche Pläne.

Apropos erfreuliche Pläne: Zukünftig sollen keine Minderjährigen mehr bei der Bundeswehr an der Waffe ausgebildet werden oder Dienst tun.

In der Außen- und Sicherheitspolitik fehlt uns aber eine generelle Umorientierung: weg vom Ansatz der Bedrohungs- und Flüchtlingsabwehr und der militärischen Sicherung unseres Wohlstands, hin zu dem von den Kirchen präferierten Ansatz menschlicher Sicherheit.

Beispielsweise soll nach der Koalitionsvereinbarung der Verteidigungshaushalt weiter wachsen, Militäreinsätze werden trotz der negativen Erfahrungen zuletzt in Afghanistan nicht grundsätzlich in Frage gestellt und die Aussagen zu ziviler Krisenprävention und Friedensförderung sind wenig konkret.



Sie haben sich gegen Rüstungsexporte ausgesprochen und dass, wenn exportiert wird, dass diese Exporte begründet werden müssen. Die Koalition plant ein Rüstungsexportgesetz. Glauben Sie, dieses Gesetz reicht aus, um den Export zu reduzieren?

Gildemeister: Einerseits begrüßen wir das geplante Rüstungsexportkontrollgesetz sehr und – positiv gelesen – dass Rüstungsexporte zukünftig die Ausnahme sein sollen und begründet werden müssen. Andererseits könnte die geplante und per se sinnvolle Abstimmung auf EU-Ebene dazu führen, dass das nationale Gesetz verzögert oder aufgeweicht wird. Zudem ist kein Ausschluss von Lieferungen an sog. Drittstaaten, die also nicht Mitglied der EU oder NATO sind, geplant – mit Ausnahme von Staaten, die unmittelbar am Jemen-Krieg beteiligt sind. Es ist also möglich, dass in den nächsten Jahren der Rüstungsexport sinkt, ausgemacht ist es aber noch nicht.